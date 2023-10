Spettacolo

Vincenzo Chianese | 1 Ottobre 2023

Amici 23

Il nuovo singolo di Angelina Mango

Grandi emozioni oggi ad Amici 23. Oggi infatti ad arrivare in studio come ospite è stata Angelina Mango. La cantante, dopo mesi di successo e un’estate piena di soddisfazioni, è tornata all’interno della scuola per presentare in anteprima il suo nuovo singolo, intitolato Che t’o dico a fà. Il brano verrà rilasciato ufficialmente su tutte le piattaforme digitali il prossimo 6 ottobre e anticipa il nuovo album di inediti della Mango, in uscita prossimamente. In studio così Angelina ha dato al pubblico di Canale 5 un’anteprima esclusiva della canzone, che ha già conquistato i fan, e non solo. Successivamente la giovane artista ha sorpreso Maria De Filippi, regalandole i suoi Dischi d’Oro e di Platino.

Ma andiamo dunque a scoprire un estratto del testo di Che t’o dico a fà, il nuovo singolo di Angelina Mango e vediamo il video della sua esibizione ad Amici 23, che ha infiammato il web:

“Potevo ballare con lui

ma sto qui a pazziare con te.

Tienilo a mente, tienilo a mente

che non ho più niente ma solo te.

E se poi scappo via così

nei vicoli di Spaccanapoli

ci rimarrei per sempre, ti giuro sempre

vorrei dirti che devo andare

ma che t’o dico a fà”.

Venerdì 6 ottobre dunque esce ufficialmente Che t’o dico a fà, il nuovo singolo di Angelina Mango. Il brano sarà poi accompagnato da un video ufficiale, che arriverà nei prossimi giorni. Non resta che fare un enorme in bocca al lupo alla cantante, che nel mentre si prepara anche alla partenza del suo primo tour, che ha già registrato diversi sold out.