Spettacolo

Andrea Sanna | 7 Ottobre 2023

Grande Fratello

Massimiliano Varrese e la battuta su Beatrice Luzzi

Ieri nella Casa del Grande Fratello si è respirata una “calma apparente”. Questo perché dopo una puntata piuttosto tesa, tutti i concorrenti (o quasi) sono sembrati molto più morbidi tra loro nonostante gli attriti. Beatrice Luzzi per esempio è stata coinvolta dal gruppo e lei è parsa molto propositiva, sorprendendo tutti. Massimiliano Varrese però continua ad avere sempre il dente un po’ avvelenato con l’attrice, visti gli scontri avuti. E non manca occasione di lanciare frecciatine al vetriolo.

Nella notte si è ritrovato a fare una sorta di bilancio della giornata insieme ad alcuni suoi compagni. Durante la chiacchierata ha fatto una battuta che ha scatenato il web: “Hai visto come si è ringalluzzita?”, ha detto rivolgendosi ai coinquilini. La frase è chiaramente rivolta a Beatrice Luzzi e alla vicinanza dell’attrice nei confronti di Giuseppe Garibaldi. Questo passaggio è stato ancor più chiaro dopo, quando Massimiliano Varrese ha detto: “Infatti gli ho detto a Beppe ‘sacrificati così usciamo da questa situazione’. Guarda che è l’unica via per uscire fuori dall’acidità”.

Max su Bea:” Hai visto come si è ringaluzzita?

Il primo misogīno è andato, ora tocca a lui.#GrandeFratello #gf pic.twitter.com/6nS90An7Vm — (@barumiliano) October 6, 2023

Gli altri concorrenti hanno espresso pareri qua e là dopo le parole di Massimiliano Varrese. Paolo Masella e Angelica Baraldi all’unisono hanno detto: “Oggi Bea è stata davvero tanto carina”.

Web scatenato contro Varrese

Quanto detto da Massimiliano Varrese non è piaciuto a buona parte dei telespettatori. Se da una parte c’è chi invita gli altri utenti a prendere la frase come una battuta, i più si dicono molto contrariati da tale affermazione.

Il video che abbiamo inserito in allegato, infatti, ha fatto il giro dei social e ha scatenato una valanga di critiche nei confronti dell’attore. Stando al pensiero di molti infatti si tratta di una frase che avrebbe potuto sicuramente evitare perché fuori luogo e poco rispettosa nei confronti di Beatrice Luzzi, così come delle donne in generale.

Peraltro non è la prima volta che si verificano situazioni di questo tipo. Nel mirino nei giorni scorsi sono finite anche le parole di Anita Olivieri, sempre contro l’attrice, così come le affermazioni dell’ultimo eliminato Lorenzo Remotti (anche lui contro la Luzzi). Esattamente come avvenuto in queste ore anche nei due episodi menzionati il popolo della rete ha fatto parecchio rumore, indignato per le parole utilizzate.

Vedremo se si tornerà a parlare o meno di questo in puntata e quanto durerà questa “pace”.