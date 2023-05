Angelina Mango ha un fidanzato (e no, non è Wax): cosa sappiamo di lui

NEWS

Debora Parigi | 6 Maggio 2023

Amici 22

Quello che sappiamo sul fidanzato di Angelina Mango

Arrivata in semifinale (che andrà in onda questa sera su Canale 5), Angelina Mango è tra le favorite per la vittoria di Amici 22. O almeno per la categoria canto. Da quando è entrata nella scuola ha dimostrato tutta la sua bravura e di non essere lì perché figlia del compianto Mango. In tutti questi mesi ha raggiunto grandi successi a livello musicale e nella casetta ha instaurato anche dei rapporti molti stretti.

Una grande amicizia è nata con Federica, allieva di Arisa che ha lasciato il talent da alcune settimane. Inoltre ha legato tantissimo con un altro cantante: Wax. Proprio su questo rapporto molti pensano che ci sia del tenero tra loro. Ma la stessa Maria De Filippi, durante la puntata andata in onda sabato scorso, ha precisato che tra loro c’è solo un’amicizia molto stretta e forte.

La cantante, infatti, un fidanzato ce l’ha già e lei stessa ne ha parlato poco dopo il suo ingresso ad Amici 22. Quella è stata l’unica volta in cui il pubblico ha sentito parlare di questo ragazzo che è stato davvero importante nella vita dell’allieva di Lorella Cuccarini. Ma chi è il fidanzato di Angelina Mango? Si tratta di un chitarrista che in più occasioni l’ha accompagnata sul palco di eventi a cui ha partecipato.

Come racconta il magazine Cosmopolitan, questo ragazzo si chiama Antonio Cirigliano, ha 24 anni ed è originario della provincia di Potenza. Come detto, è un chitarrista e ha scoperto la passione per la musica fin da ragazzino anche grazie al suo idolo Bill Evans. Il rapporto tra lui e la figlia di Mango è nato come una bella amicizia sfociata poi in un grande amore che si è consolidato nel tempo. Il sodalizio tra loro non è solo sentimentale. Infatti in occasione ad esemoio del concerto del Primo Maggio dello scorso anno Antonio ha accompagnato Angelina nella sua esibizione sul palco.