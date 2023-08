NEWS

Nicolò Figini | 11 Agosto 2023

Amici 22

La gaffe della madre di Angelina Mango

Angelina Mango ha ottenuto il Disco d’Oro per l’album Voglia di Vivere, dal quale è tratto anche l’omonimo brano. In merito a questa canzone, infatti, ha spiegato che è stata il primo brano allegro che ha mai scritto nella sua vita:

“‘Voglia di vivere’ è stata la prima canzone allegra che ho scritto. Non so perché in realtà. Da quel momento è come se si fosse aperto un capitolo, in cui tutto quello che mi va di fare è fotografare quello che sto provando al momento. Il messaggio che voglio dare con questo disco è che è facile vedere nella vita le cose negative che succedono.

Le cose negative sono ingombranti e sono egocentriche, quindi si fanno notare. Però le cose positive ci sono e la vita ce ne regala un sacco. Il problema è che molto spesso io per prima mi sono concentrata su quelle sbagliate. Basta vederle. E se le vedi ti viene soltanto voglia di fare le cose, voglia di vivere. E quindi questo voglio che arrivi con la musica che sto facendo ora”.

Un successo enorme che fa pensare che tutti quanti conoscano le parole del brano, soprattutto le persone a lei più vicine. Eppure a quanto pare non è assolutamente così. Nel video che potete trovare anche qui sotto Angelina Mango ha messo alla prova la madre. Purtroppo, però, pur conoscendo la melodia non riusciva a ricordarsi le parole del testo.

Un momento molto simpatico che ha fatto divertire Angelina ma anche tutti i fan che hanno visto e commentato l’episodio. Voi cosa ne pensate? Sapete il brano a memoria? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo continuate a seguirci per molte altre news.