Nicolò Figini | 11 Agosto 2023

Belen Rodriguez

Torniamo a parlare di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Questa mattina sono state rilasciati alcuni rumor secondo i quali la loro separazione non sarebbe reale, ma corrisponderebbe a una strategia per acquisire visibilità e maggiore interesse dal punto di vista televisivo:

“È mistero fitto sullo status quo della relazione sentimentale tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino. Se da un lato lei si lascia immortalare in atteggiamenti maliziosi con un imprenditore bresciano, dall’altro lui le fa eco sui social lanciando messaggi subliminali sulla complessità dell’amore.

Persone a loro vicine parlano, però, di un rapporto solido e fanno intendere che si tratti di una strategia mediatica attuata dalla coppia e finalizzata ad alzare le quotazioni di entrambi sul mercato tv e pubblicitario”.

Nonostante questo, però, Belen Rodriguez ha pubblicato dei video in cui sembra proprio confermare i tanto chiacchierati tradimenti da parte di Stefano De Martino. Il filmato più eloquente potrebbe proprio essere quello in cui si vedono dei cervi rilassarsi in un prato.

A dare ancora più corda a tutto ciò è la madre della conduttrice, Veronica Cozzani. Anche lei, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di alcuni cervi. Così facendo ha alimentato questi gossip che ormai vanno avanti da giorni interi. Quale sarà la verità? Qualcuno dei diretti interessati parlerà? Non possiamo far altro che aspettare.

La foto postata dalla mamma di Belen Rodriguez

