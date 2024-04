Angelina Mango fa sold out a Milano! Al suo concerto c’è anche Marco Mengoni (VIDEO)

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 18 Aprile 2024

Angelina Mango

Sold out a Milano per Angelina Mango! La cantante ha conquistato tutti nella tappa di ieri al Fabrique! Presente anche Mengoni

Che serata per Angelina Mango al Fabrique di Milano! La cantante ha conquistato i presenti con la sua musica (e ha anche annunciato il nuovo album) Tra i presenti c’erano anche i colleghi Marco Mengoni e Tedua.

Mengoni al concerto (sold out) di Angelina Mango

Se Bologna si è inchinata ad Annalisa, ieri al Fabrique di Milano il pubblico ha acclamato la vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, Angelina Mango. La cantante, che ha da poco festeggiato il suo compleanno, è carica per l’Eurovision Song Contest e continua a portare avanti i suoi progetti. Cosa? Dallo spoiler sul nuovo singolo all’uscita dell’album il 31 maggio e già disponibile in pre-order in tutte le sue versioni.

Nel corso della serata milanese il pubblico ha risposto presente al concerto di Angelina Mango, scatenata sul palco tra vecchi e brani più recenti (tra cui anche La noia). Ad elogiare il suo immenso talento, tra la folla, anche diversi volti noti, che non sono sfuggiti ai fan della cantante. Uno su tutti? Marco Mengoni! In una zona riservata del Fabrique di Milano, il cantante ha assistito al concerto come mostrato da questo video. I due artisti peraltro hanno anche la stessa agente, con la quale hanno infranto record su record.

Su Instagram Marco Mengoni ha realizzato alcuni video in cui ha fatto sapere di trovarsi al concerto di Angelina Mango, artista che stima tantissimo e alla quale ha sempre riservato dei complimenti. Ricordiamo per esempio le parole d’affetto riservata alla giovane cantante dopo la vittoria di Sanremo 2024.

Una serata davvero speciale dunque per Angelina Mango che, oltre a Marco Mengoni, ha avuto tra il suo pubblico anche Tedua. Anche il rapper su Instagram ha condiviso un contenuto dedicato proprio alla collega. C’è da dire che da quando abbiamo fatto meglio la sua conoscenza ad Amici 23, la Mango ha ricevuto attestati di credito da parte di tantissimi artisti noti: da Laura Pausini a Tiziano Ferro (che l’ha voluta con lui sul palco per un duetto).

Le emozioni per Angelina Mango non finiscono mai!