C’è anche Marco Mengoni nel nuovo album di Angelina Mango! Il dolce abbraccio sulle note di “Uguale a me”

Andrea Sanna | 31 Maggio 2024

Angelina Mango

Nel nuovo disco di Angelina Mango c’è anche il duetto con Marco Mengoni, sulle note di Uguale a me. Durante la presentazione dell’album, la cantante e il collega si sono stretti in un tenero abbraccio all’ascolto della canzone.

Angelina Mango e il duetto con Mengoni in “Uguale a me”

Finalmente questo grande giorno per Angelina Mango è arrivato. Alla mezzanotte non è uscito solo il singolo di Fedez ed Emis Killa (tra i tantissimi), ma anche il primo disco della cantante dopo l’EP pubblicato nel periodo di Amici 22. Ebbene a seguito della vittoria al Festival e allo strepitoso successo all’Eurovision, l’artista ha debuttato con il singolo Melodrama. Pezzo questo che ha anticipato l’album, Pokè Melodrama.

E mentre il suo pare essere già il miglior debutto per quel che riguarda gli ascolti in streaming raggiunti su Spotify nel 2024, la tracklist del nuovo progetto musicale ci regala dei brani davvero molto interessanti. È notevole come Angelina Mango abbia deciso di esplorare la sua stessa musica e regalarci un disco completo. Al suo interno contiene anche dei duetti e uno in particolare con uno degli artisti più amati del nostro Paese: Marco Mengoni.

La loro collaborazione è stata spesso desiderata dai fan e ora è più reale che mai! Ieri sera durante la festa di lancio dell’album, Angelina Mango ha ascoltato insieme a Marco Mengoni e ai presenti, il loro brano “Uguale a me”. Un momento talmente magico da commuovere gli stessi artisti, che si sono uniti in un sincero e affettuoso abbraccio come vediamo nel video sotto.

“Oggi c’é qualcosa di diverso come me e te…. persi nelle strade sbagliate e tu sei uguale a me”. Questa una delle frasi che più ha colpito del testo di “Uguale a me”. Nel brano si vuole far riferimento a un amore che riesce a superare i passi falsi e le scelte o meglio “strade sbagliate”, dove si può inciampare per perdersi e poi ritrovarsi più forti di prima.

Il pubblico fin dal primo ascolto ha apprezzato tantissimo questo duetto tra Angelina Mango e Marco Mengoni. E gli stessi artisti all’ascolto sono parsi emozionati, come detto, da lasciarsi andare alle emozioni.