Ieri notte si è diffuso un video all’interno del quale possiamo sentire Luca Giglioli fare una confessione sul suo provino. Ecco cos’ha detto e perché la regia sembra avere censurato la conversazione con Maria Vittoria.

La regia censura Luca Giglioli

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello e abbiamo assistito all’ingresso di altri concorrenti. Dopo la prima tranche di lunedì anche in questa occasione abbiamo visto membri del cast che potrebbero portare nuove dinamiche dentro la casa. Tra questi possiamo citare Iago Garcia, Helena Prestes e Maria Vittoria Minghetti.

Tutti loro hanno già iniziato a interagire con gli abitanti già presenti nell’abitazione e sono state fatte delle confessioni. Forse per inesperienza all’interno del mondo televisivo Luca si è lasciato andare a una frase che pare essere stata censurata dalla regia. Qui sotto possiamo vedere il video nel quale Maria Vittoria chiede a Giglioli se ha fatto il provino e lui replica: “Mi hanno chiamato loro, anche te?“.

Maria Vittoria: Ma tu hai fatto il provino?

Giglio: Mi hanno chiamato loro, anche te?

MV: No

CENSURA



Ancora non ho capito perchè figli e figliastri,ma ok… Cioè, che ha sto ""NIP"" in più agli altri tanto da ricevere la chiamata diretta della produzione.Mistero. #GrandeFratello pic.twitter.com/2cIZxRHqSX — Violett926 (@violett926) September 20, 2024

La nuova concorrente risponde in maniera negativa e le voci spariscono, segno che la regia avrebbe messo il muto per poi cambiare inquadratura. Questi dettagli difficilmente sfuggono al popolo del web e la stessa cosa era capitata anche lo scorso anno con Anna Olivieri. Quest’ultima, litigando con Heidi, ha urlato: “Io sono stata chiamata. Non ho dovuto mandare la richiesta. Perché non ho bisogno di fare questo programma. Vai tranquilla“.

All’epoca la frase aveva creato un po’ di tumulto sul web, accadrà la stessa cosa anche questa volta? In caso vi terremo aggiornati, per il momento non ci resta che gustarci la diretta in attesa di altri eventi del genere. Inoltre il pubblico sembra molto appassionato delle possibili ‘ship‘ che potrebbero nascere nella casa. La prossima puntata della diretta andrà in onda lunedì 23 settembre 2024 solo su Canale 5.