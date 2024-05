NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Maggio 2024

Eurovision 2024

In occasione della finale dell’Eurovision Song Contest 2024, Angelina Mango ha sfoggiato la bandiera rainbow e il suo gesto non è passato inosservato sul web.

Il gesto di Angelina Mango

Ieri sera è andata in onda la tanto attesa finale dell’Eurovision Song Contest 2024 e a vincere la kermesse musicale è stato Nemo della Svizzera. Come tutti sappiamo a rappresentare l’Italia è stata invece Angelina Mango, con la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2024 La Noia. Fin dal primo momento la giovane artista è riuscita ad attirare l’attenzione su di sé, facendo scatenare tutto il pubblico con il suo potentissimo brano. Durante le sue due esibizioni infatti ci sono state delle vere ovazioni, segno dunque che la cantante è stata apprezzata dai più.

Nel corso della finale Angelina si è così classificata al settimo posto, e nonostante la delusione di molti si tratta di un risultato eccezionale per l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, che solo un anno fa non poteva immaginare il successo che la attendeva nei mesi a venire. Nel mentre ieri sera è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Proprio in occasione della finale dell’Eurovision 2024, Angelina Mango ha sfoggiato la bandiera rainbow, legata al mondo LGBTQ+. Il gesto della cantante ovviamente è stato notato dagli utenti e in molti hanno apprezzato questo piccolo omaggio al mondo queer.

Adesso, dopo la fine di questa bellissima esperienza, Angelina tornerà a concentrarsi sulla sua musica. Tra pochissimi giorni infatti uscirà il nuovo album della Mango, attesissimo da tutti i fan. Nei prossimi mesi partirà invece il tour, che la porterà in giro non solo in Italia, ma anche in tutta Europa. Alla cantante dunque facciamo il nostro sincero in bocca al lupo, certi che per lei ci saranno ancora tantissime soddisfazioni.