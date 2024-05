NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Maggio 2024

Eurovision 2024

Durante la finale dell’Eurovision 2024 Angelina Mango ha fatto più di un omaggio, ma il più importante potrebbe averlo fatto a inizio serata per la Palestina.

L’omaggio di Angelina Mango

Grande gioia in queste ore per Angelina Mango. La giovane artista ha infatti appena concluso con enorme successo la sua esperienza all’Eurovision Song Contest 2024 e di certo in molti sono rimasti folgorati dal suo enorme talento. Pur non avendo vinto la kermesse, la cantante ha conquistato un onorevole settimo posto e questa è per lei una soddisfazione immensa. Nel giro di un anno infatti Angelina ha raggiunto traguardi da capogiro e questo per lei non è altro che l’inizio di una carriera che promette faville.

Nel mentre in occasione della finale la Mango ha fatto una serie di omaggi che non sono passati inosservati. In particolare l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha sfoggiato in diretta la bandiera rainbow, appartenente al mondo queer, e il suo gesto è stato apprezzato dai più. Ma non è finita qui.

L’omaggio più importante infatti Angelina Mango potrebbe averlo fatto a inizio puntata, quando tutti gli artisti in gara hanno sfilato sul palco. La cantante infatti ha portato con sé la bandiera dell’Italia, ma ad attirare l’attenzione, come ha fatto notare FanPage, è stata la scelta del suo outfit: un abito totalmente nero. Il vestito, accostato al tricolore, è sembrato essere un richiamo alla bandiera della Palestina e ovviamente il tutto non è sfuggito agli occhi del web.

Angelina dunque potrebbe aver fatto un omaggio del tutto implicito alla nazione e di certo il suo gesto sta facendo discutere gli utenti sui social. La Mango intanto adesso si gode questo meritato successo e a breve farà finalmente ritorno a casa, dove ad attenderla ci sono i suoi cari e tutte le persone che le vogliono bene.