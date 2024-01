Spettacolo

Nicolò Figini | 31 Gennaio 2024

Angelina Mango, durante una recente intervista, ha rivelato in che rapporti è oggi con Maria De Filippi

Le dichiarazioni di Angelina Mango

Angelina Mango si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Il pubblico ha esultato con lei per le sue gioie e ha pianto con lei durante le battute d’arresto, ma nonostante tutto la carriera è stata avviata. L’ex concorrente del talent ha pubblicato diversi singoli di grande successo e ha portato a termine un tour che ha attirato tantissimi fan.

Tra pochissimi giorni debutterà al Festival di Sanremo 2024 con il brano La Noia e per tale occasione sta rilasciando diverse interviste. Qui sotto possiamo vedere un video in cui fa riferimento a Maria De Filippi e parlando di lei non può fare a meno che usare belle parole. La conduttrice l’ha sempre sostenuta e le è stata vicino nei momenti difficili:

“Lei è presente nella mia vita, non abbiamo assolutamente interrotto il nostro rapporto. Sono contenta che lei sia fiera di me perché ha avuto un’importanza molto grande nel mio percorso e la ha tutt’ora. Spero di non deluderla mai”.

Angelina Mango parla di Maria De Filippi pic.twitter.com/Ief7Zun2YR — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) January 31, 2024

Non è la prima volta che Angelina Mango si apre sul suo rapporto con la De Filippi. Pochi mesi dopo aver terminato l’esperienza ad Amici, infatti, aveva rivelato che “è bastato poco per trovarsi in sintonia“. Questo perché “Maria ti a leggere dentro” e poi ha aggiunto:

“La sua fiducia e la sua attenzione hanno dato valore a quello che stavo facendo. Ho capito che potevo farcela”.

Un rapporto speciale che sicuramente la De Filippi ha instaurato anche con tutti gli altri ex concorrenti di Amici che quest’anno fanno parte dei Big di Sanremo 2024. Stiamo parlando di Alessandra Amoroso, Emma, Annalisa, The Kolors, Sangiovanni e Maninni.