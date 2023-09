NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Settembre 2023

Amici 23

Ad Amici 23 arriva Angelina Mango

Sono stati mesi pieni di successo, gli ultimi, per Angelina Mango. Dopo aver vinto il circuito canto di Amici 22 infatti la cantante ha pubblicato il suo EP Voglia di Vivere, che ha scalato le classifiche musicali, conquistando il Disco d’Oro. Contemporaneamente la giovane artista ci ha fatto ballare e cantare per tutta l’estate con il tormentone Ci Pensiamo Domani, che di recente ha ottenuto il Doppio Disco di Platino. Nel mentre la Mango ha girato l’Italia intera dapprima con una serie di instore, e in seguito ha presentato la sua musica sui palchi di diverse kermesse. In più Angelina ha pubblicato le date del suo primo tour, che partirà tra pochissimi giorni e sta già registrando il tutto esaurito.

In attesa di nuova musica, che arriverà a breve, oggi la cantante è tornata nel posto dove tutto è iniziato. Su Canale 5 sta infatti andando in onda la prima puntata di Amici 23 e in occasione della formazione della nuova classe ad arrivare in studio per consegnare alcune maglie agli allievi è stata proprio Angelina. Non è mancata naturalmente l’emozione e il pubblico ha accolto la cantante con un’ovazione. Ma non solo.

La stessa Maria De Filippi si è complimentata con Angelina Mango e le ha fatto un grande in bocca al lupo per la sua carriera. Nel mentre la giovane artista ha annunciato che tra qualche giorno uscirà il suo nuovo singolo e che la prossima settimana tornerà ad Amici per presentarlo ufficialmente.

Non resta che attendere dunque per l’arrivo della nuova canzone della Mango, che di certo non deluderà le aspettative.