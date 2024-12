Ospite a Pomeriggio 5, Stefania Orlando si è espressa ancora una volta contro Beatrice Luzzi, opinionista del Grande Fratello.

Oggi a Pomeriggio 5, Stefania Orlando è intervenuta per commentare gli ultimi sviluppi del Grande Fratello, soffermandosi in particolare su una polemica nata nella Casa durante la puntata di ieri sera.

Uno dei blocchi che più ha fatto discutere è stato quello in cui Luisa, la mamma di Shaila, ha incontrato la figlia e l’ha messa in guardia. Dopo aver espresso davanti a tutti alcune perplessità nei confronti di Lorenzo, si è lasciata andare ad altro.

Prima di lasciare la casa, è riuscita a dire qualche parola all’orecchio della figlia, tra cui che Spolverato sarebbe una brutta persona. Né Signorini, né Beatrice Luzzi hanno lasciato cadere questo momento.

È stato in particolare durante il momento delle immunità che l’opinionista romana ha utilizzato anche quel fatto per motivarne l’assegnazione proprio a Lorenzo. Questa scena è stata mandata in onda oggi a Pomeriggio 5.

Ospite della puntata, Stefania Orlando, dopo aver visto quelle immagini e sentito le motivazioni chiare e inequivocabili di Beatrice Luzzi, è intervenuta commentando le parole dell’opinionista.

“Un po’ troppo maestrina la Luzzi.“

Così ha esordito Stefania Orlando che ha poi accusato l’ex star di Vivere di essere entrata “a gamba tesa” contro la mamma di Shaila. La Orlando si è apertamente schierata a favore della signora Luisa.

“Non ha fatto altro che fare la mamma. Ha visto la figlia in difficoltà e giustamente ha fatto la mamma. Io non ci trovo niente di male, anzi, io le avrei dato una lode a questa mamma, invece addirittura è stata bacchettata.“

Com’è noto, non è la prima volta che Stefania Orlando non condivide l’opinione di Beatrice Luzzi. Negli ultimi mesi si è espressa già in diverse occasioni in sfavore della nuova opinionista del Grande Fratello.