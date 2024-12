Ospite a Binario 2, Chiara Galiazzo ha cantato per la prima volta la sua canzone scartata da Sanremo 2025

Chiara Galiazzo ha cantato per la prima volta a Binario 2 la sua nuova canzone dal titolo Valore, che aveva presentato per Sanremo 2025 ed è recentemente stata scartata.

Chiara Galiazzo ha presentato la canzone esclusa da Sanremo 2025

Questa mattina Chiara Galiazzo è stata ospite del programma di Rai 2 Binario 2, dove ha regalato al pubblico un momento speciale: la prima esibizione live della sua nuova canzone, Valore.

La cantante veneta ha scelto il palco del varietà mattutino per presentare il brano. Non parliamo di un inedito qualsiasi, ma di quello proposto per partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo.

Come sappiamo, Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, ha preferito altre canzoni al pezzo della Galiazzo.

Nonostante la delusione iniziale per l’esclusione dalla rosa dei partecipanti, Chiara aveva annunciato sui suoi profili social che avrebbe comunque pubblicato il pezzo. Dopo aver appreso la notizia, in una storia aveva dichiarato:

“Allora ragazzi sono stata segata anche quest’anno ma ho deciso stavolta che la faccio uscire lo stesso questa canzone perché fighissima.“

A Binario 2, Chiara Galiazzo ha eseguito il brano con una performance intensa ed emozionante, che ha messo in evidenza la sua inconfondibile voce e la profondità del testo.

Il pubblico e i conduttori del programma hanno accolto il brano con entusiasmo. Sui social in particolare, tanti sono stati i commenti a favore del pezzo e della Galiazzo. In molti si sono detti dispiaciuti per l’esclusione da Sanremo 2025 di quel brano.

Sebbene Valore non salirà sul palco dell’Ariston, dalle prime reazioni sembra destinata a lasciare il segno e a consolidare ulteriormente il percorso musicale di Chiara Galiazzo.