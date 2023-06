NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Giugno 2023

Uomini e donne

Le nuove indiscrezioni sulla prossima edizione di Uomini e Donne

Nonostante manchino ancora diversi mesi al ritorno di Uomini e Donne, in queste settimane già numerose sono le indiscrezioni circa la nuova edizione del dating show. Secondo le voci di corridoio infatti diverse potrebbero essere le novità riguardanti il programma di Maria De Filippi. Inizialmente infatti si è parlato di un presunto ritorno alle origini, e della separazione dei due troni. Successivamente si è mormorato addirittura che il Trono Classico potesse chiudere definitivamente, per dare unicamente spazio all’Over, che ancora oggi è una garanzia per l’azienda. Ma non è finita qui. Pochi giorni fa si è anche parlato del presunto passaggio di Tina Cipollari da opinionista a Dama, e naturalmente la notizia ha fatto in breve il giro del web.

In queste ore come se non bastasse un nuovo pettegolezzo sta facendo il giro della rete. Vediamo di cosa si tratta. Stando a quanto riporta Blasting News, pare che Armando potrebbe non fare ritorno per la prossima edizione del dating show. Il nome del Cavaliere, secondo quanto si legge, sarebbe infatti in bilico, mentre pare certo il ritorno di Gemma Galgani, da anni colonna portante della trasmissione.

Attualmente precisiamo che si tratta solo di voci di corridoio, e non c’è alcuna prova concreta che confermi il presunto addio di Armando al Trono Over di Uomini e Donne. Mentre attendiamo di saperne di più, in questi giorni a far discutere è una coppia del Trono Classico. Di chi parliamo? Di Federico Nicotera e Carola Carpanelli.

Come sappiamo sono trascorsi pochi mesi dalla scelta, e sembrava che tutto stesse procedendo a meraviglia tra i due. Tuttavia sembrerebbe che al momento i due ex protagonisti del programma stiano vivendo un momento di crisi. Proprio l’ex corteggiatrice infatti sui social ha affermato: “Questo è un momento molto particolare e difficile. Vi prego di rispettare la nostra privacy”.