Andrea Sanna | 20 Maggio 2023

Giuseppe Giofrè è sempre molto riservato quando si parla della sua vita privata. In diverse occasioni il ballerino ha esposto i suoi sentimenti nel momento Silvia Toffanin gli ha chiesto se il suo cuore battesse o meno per qualcuno. Un po’ di tempo fa a Verissimo Giuseppe ha confessato di avere una relazione a Los Angeles, ma è naufragata poco tempo fa.

Due settimane fa, sempre nel programma condotto da Silvia Toffanin ha fatto sapere di essere tornato single, dopo lunghi tira e molla dal 2020 con la persona con cui si stava frequentando. Nonostante questo, però, Giuseppe Giofrè spera di potersi innamorare ancora e trovare così la persona giusta per lui.

A distanza di due settimane da questa chiacchierata, oggi a Verissimo ha avuto modo di discutere ancora di questo. Specie a seguito di presunte love story che attribuite al ballerino. Ospite insieme a Cristiano Malgioglio è stato messo sotto torchio dall’osservazione della conduttrice: “Abbiamo parlato dell’amore di Cristiano, ma non abbiamo parlato dell’amore con te oggi, perché a te stanno attribuendo tantissimi flirt”, ha incalzato la Toffanin in trasmissione.

Per scherzarci su Cristiano Malgioglio ha commentato che nessuno di questi è legato a lui, ma ad altre persone. Ma Giuseppe Giofrè come ha risposto? Il danzatore non si è scomposto più di tanto e ha detto: “Come non mi trova Cristiano, non mi trovano in molti. Lasciamo andare questi flirt”. Il cantautore ha detto però di non essere troppo sicuro che Giuseppe sia libero sentimentalmente: “Ma come fa un ragazzo come te a essere single, scusami?”, ma Giofrè ha assicurato: “Sono single”.

Con queste parole quindi Giuseppe Giofrè ha spento i pettegolezzi sul suo conto che ormai da settimane continuano a circolare in queste settimane.

