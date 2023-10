Spettacolo

Andrea Sanna | 14 Ottobre 2023

Grande Fratello

Alfonso Signorini condurrà il Grande Fratello

Il Grande Fratello è attualmente in onda con una nuova edizione dedicata a vip e nip. Il programma anche quest’anno è affidato ad Alfonso Signorini, coadiuvato dalla presenza di Cesara Buonamici (opinionista) e Rebecca Staffelli (inviata social).

Sebbene ancora ci sia tanto tempo per una prossima stagione del Grande Fratello, già ci si chiede chi sarà il prossimo conduttore che guiderà gli inquilini e le dinamiche della nuova edizione. Ebbene Agent Beast ne ha parlato sul suo account di X (l’ex Twitter) e, come anticipato, sembrerebbe che Mediaset voglia puntare ancora su Alfonso Signorini. Dovrebbe essere lui il volto designato ancora una volta a presentare il Grande Fratello. Questo quanto emerso dal profilo social menzionato:

“Signorini raddoppia! Non sarà il suo ultimo anno alla conduzione del Grande Fratello. Confermato anche per la prossima edizione”.

Se così fosse dunque per Alfonso Signorini sarebbe dunque il sesto Grande Fratello, dopo le versioni vip (dalla quarta alla settima come detto più la versione classica attualmente in onda). Ancora c’è tempo data l’edizione in corso, ma molto presto avremo la certezza definitiva.

Le ultime news sul GF

In attesa di capire se l’indiscrezione su Alfonso Signorini sarà confermata, le news sul Grande Fratello non sembrano mancare. Pare infatti che per la puntata di lunedì siano previsti nuovi ingressi. C’è chi parla di tre concorrenti, chi di quattro addirittura. Insomma le notizie non sembrano mancare.

A tal proposito Davide Maggio ha fatto i nomi di Jill Cooper e Giampiero Mughini. Secondo il sito lunedì in puntata varcheranno la Porta Rossa. Ma non saranno i soli. Questo perché anche TV Blog ha fatto un nome, vale a dire quello di Mirko Brunetti. Il ragazzo dopo Temptation Island potrebbe immergere in una nuova avventura nel reality show di Canale 5.

Seguiteci per altre curiosità sul Grande Fratello.