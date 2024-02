Angelina svela chi è la prima persona che ha chiamato dopo la vittoria di Sanremo

Sanremo

Chi è la prima persona che Angelina Mango ha contattato dopo la vittoria di Sanremo 2024? La cantante lo svela a Domenica In

Chi è la prima persona che Angelina Mango ha chiamato dopo la vittoria del Festival di Sanremo? La cantante l’ha rivelato per la prima volta a Domenica In, ospite di Mara Venier con un grande sorriso.

Angelina chi ha chiamato dopo la vittoria

È il giorno dopo la vittoria del Festival di Sanremo e Angelina Mango è ancora incredula. La cantante a poche ore da questo importante trionfo, che proseguirà poi con l’Eurovision Song Contest, ha avuto modo di presenziare da Mara Venier per la puntata di Domenica In. Si tratta dello speciale dedicata alla kermesse canora.

Poco dopo il suo arrivo e le solite domande di rito, Angelina Mango ha rivelato a chi ha chiamato subito dopo la vittoria di Sanremo 2024: “La prima chiamata che ho fatto era una videochiamata a mia mamma. È stata silenziosa, insieme a lei anche mio fratello e i miei cari. C’è stato uno scambio di sguardi…“, ha raccontato la giovane artista. Ma non solo perché la cantante ha anche ribadito, nonostante tanti inutili rumor, il suo essere innamoratissima del fidanzato Antonio.

Successivamente Mara Venier ha posto l’attenzione anche sulla scelta di Angelina Mango di portare sul palco del Teatro Ariston la cover di La Rondine, brano di suo papà Pino Mango: “Non avevo mai cantato nulla di suo. Ho diviso vita professionale e privata. Quando sceglievo la canzone per le cover, ho capito di dover fare questa scelta. Non me lo sarei mai perdonata altrimenti“, ha affermato.

Mara Venier ha detto che Pino sarà fiero di lei. Angelina Mango ha sorriso alle parole della conduttrice, si è bloccata un attimo: “La mia famiglia è fiera di me e io sono orgogliosa di questo”, ha concluso ancora emozionata.

Congratulazione alla cantante Angelina Mango per questo successo al Festival di Sanremo 2024, appena concluso.