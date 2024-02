Sanremo

Nicolò Figini | 11 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Questa sera è andata in onda la quinta e ultima puntata del Festival di Sanremo 2024. A vincere è stata Angelina Mango.

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2024? Questa è la domanda alla quale tutti hanno pensato durante la quinta e ultima serata della kermesse musicale. Nel corso della puntata abbiamo rivisto tutte le esibizioni dei trenta Big in gara e il pubblico ha avuto modo di rivedere le loro performance preferite.

Ovviamente non sono mancati i divertenti intermezzi di Fiorello, il co-conduttore che Amadeus ha voluto al suo fianco in questa sua ultima avventura sul palco dell’Ariston. A fine serata il conduttore ha mandato in onda un riassunto di tutte le esibizioni tramite una clip, poi ha chiuso il televoto.

A questo punto, dopo aver rivelato la classifica dalla posizione 30 alla numero 6 è finalmente arrivato il momento di dire agli spettatori la Top 5. Sul palco sono saliti Angelina Mango, Ghali, Irama, Geolier e Annalisa. Poi è stata rivelata la classifica finale che ha rivelato il vincitore:

Angelina Mango 40,3% Geolier 26,2% Annalisa 17,1% Ghali 10,5% Irama 6,9%

Tra gli altri avvenimenti sottolineiamo anche l’assegnazione degli altri Premi e poi il vincitore si è di nuovo esibito tra gli applausi del pubblico, dei fan e dei colleghi. Voi siete contenti per questa vittoria? Fatecelo sapere e continuate a seguirci per altre news.