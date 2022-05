Angie: i tuoi souvenir per un giorno felice

Angie è bomboniere e complementi di arredo per le occasioni più speciali, dai matrimoni alle nascite fino agli anniverari

Cura del dettaglio e lavorazione artigianale sono il segreto di Angie. Le bomboniere e i complementi di arredo dell’azienda salentina conquistano il cuore di tutti.

Vediamo alcuni dei modelli più belli:

Intreccio

Una coppia intrecciata che forma un cuore come simbolo dell’essenza del matrimonio. Anche con orologio, che segna il passare del tempo e simboleggia la vita di coppia, in cui il ticchettio delle lancette scandisce i sentimenti e ne chiarifica l’essenza.

L’abbraccio

L’abbraccio, l’espressione massima dell’affetto, quello che va oltre il bacio. Un susseguirsi di emozioni ineguagliabili, i due cuori che battono faccia a faccia. Un’esposizione dal significato profondo in cui due diventa uno.

Istanti

Una coppia di innamorati, la serie Istanti ritrae la vita dopo il matrimonio, con l’uomo che abbraccia la donna segno di supporto, comprensione, amore e famiglia.

La collezione di bomboniere firmata Angie

New Fantasy

Non solo matrimonio: ogni evento importante può essere ricordato con un souvenir dedicato. Come il diffusore con scimmietta della linea New fantasy, adatto alle Comunioni o Cresime dei cuccioli di famiglia.

Moon

Due sposi che danzano sotto la luna. Così la linea Moon ritrae la coppia di neosposi, come la melodia dell’anima destinata ad echeggiare per sempre.

Novella 2000 © riproduzione riservata.