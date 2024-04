Spettacolo

Nicolò Figini | 16 Aprile 2024

Grande Fratello

Sui social Anita Olivieri ha raccontato di essere stata rincorsa dai paparazzi mentre si trovava in compagnia di Alessio Falsone. Ecco tutta la storia.

Il racconto di Anita Olivieri

Ormai il Grande Fratello è terminato da qualche tempo e tutti i gieffini sono tornati alla loro vita di sempre. Tra i protagonisti della scorsa edizione troviamo anche Anita Olivieri, che sul proprio profilo social è solita fare delle Live o rispondere alla domande dei fan.

Di recente ha spiegato, per esempio, di aver ricevuto varie offerte di lavoro ma di averle rifiutate quasi tutte perché non rispecchiavano i suoi valori. Inoltre ha svelato anche che prima del GF le erano state fatte delle proposte alle qual ha detto di no:

“Il mio sogno principale è avere un’attività mia. Ho un progetto a cui mi stavo dedicando poco prima di entrare nella casa e stavo lasciando il lavoro per fare questa cosa qui.

Riguardo all’intrattenimento è una cosa che voglio fare parallelamente a dei progetti che ho. Altri reality non so dipende dal lavoro, da quello che farò e da come andranno questi mesi”.

In seguito ha raccontato un episodio avvenuto mentre si trovava in compagnia di Alessio Falsone. Anita Olivieri ha spiegato che sono stati rincorsi dai paparazzi dentro a un cinema. Questo era proprio il suo timore quando ancora era nella casa più spiata d’Italia: “In quel momento hai maggiore visibilità rispetto alle persone normali, quindi sei più controllato“.

Tuttavia è grata alle persone che la fermano per strada per fare delle foto oppure a coloro che le raccontano le proprie storie: “Io non sento di essere diventata qualcuno. Quindi potete dire quello che volete, ma la realtà è lontana dagli insulti“. Adesso non ci resta che scoprire se per Anita ci sarà un futuro in televisione oppure continuerà il suo percorso tra social e il lavoro di sempre.