Rissa e urla tra Federico e Perla, che scoppia a piangere: la regia interviene (VIDEO)

NEWS

Andrea Sanna | 28 Febbraio 2024

Grande Fratello

Ieri sera in Casa al Grande Fratello è nata un’accesa lite tra Federico Massaro e Perla Vatiero. Lei è scoppiata a piangere e la regia è costretta ancora una volta a intervenire. Cosa è successo.

Lite tra Federico Massaro e Perla Vatiero

Nella Casa del Grande Fratello basta davvero poco per far scattare la lite in questi giorni. È il caso di Federico Massaro e Perla Vatiero. Le telecamere hanno ripreso solo inizialmente la scena, per poi concentrarsi sugli altri concorrenti, ma si avvertono comunque toni piuttosto accesi tra le parti.

Tutto è nato dall’ordine e dalla pulizia dei piatti. La gieffina mentre terminava le faccende pare aver chiesto aiuto proprio al modello, il quale si sarebbe rifiutato. Apprendiamo il tutto dagli altri inquilini che, come vedete qui sotto, ne parlano a tavola. A parte Grecia Colmenares che sembra essere più sul “vivi e lascia vivere”, tutti hanno preso le parti di Perla Vatiero. In ogni caso con Federico Massaro è scontro aperto ora.

-Grace che invoca Mirko senza senso

-Alessio “Grace non prendere sempre le parti di Federico per partito preso”

-Anita “lui i piatti non li fa veramente mai”

-Ale “non fa mai un cazzo”

-Peppe, Ale e Paolo “oooh Fede modera i toni e i modi” 🥶#grandefratello #perlessio #perletti pic.twitter.com/W51gB7Vadg — Le perle di Perla (@vatierocomanda) February 28, 2024

La regia non ha ripreso quasi nulla dell’accaduto e in queste altre immagini vediamo Perla Vatiero circondata da alcuni compagni che cercando di tranquillizzarla, mentre lei piangeva piuttosto provata dal faccia a faccia. La ragazza ha fatto sapere ai suoi coinquilini di essersi spaventata dalla reazione avuta da Federico Massaro e per questo ha iniziato a sfogarsi tra le lacrime.

Successivamente fuori in giardino Perla Vatiero ha raccontato la sua versione dei fatti, spiegando che lei non avrebbe detto quelle parole per aggredire o punzecchiare Federico Massaro, come lui potrebbe aver pensato. Insomma pare ci sia stata una grossa incomprensione. Dalla sua invece Federico pare sentirsi costantemente sotto accusa.

Successivamente in veranda Perla Vatiero e Federico Massaro hanno provato a riparlarne, ma entrambi fermi nelle loro posizioni non sono riusciti a trovare un punto d’incontro. L’ennesima lite a distanza di pochi giorni non ha fatto altro che allontanarli ancora di più. Visti i presupposti, stasera in puntata ci sarà di che discutere e capiremo ancor meglio dai diretti interessati cosa è successo e se questa situazione si riuscirà a risolvere con un chiarimento definitivo.