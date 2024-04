Anita e Garibaldi ai ferri corti? Spunta un like della gieffina contro (l’ex?) amico – FOTO

Spettacolo

Nicolò Figini | 12 Aprile 2024

Grande Fratello

Anita Olivieri ha messo un like a un post contro Giuseppe Garibaldi dopo quanto accaduto nelle scorse ore. Vediamo tutto quello che è successo partendo da un piccolo riassunto.

Il like di Anita Olivieri contro Giuseppe

Nella giornata di ieri abbiamo parlato di alcune dirette Instagram che hanno registrato Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri. Quest’ultima ha dichiarato di parlare con tutte le persone con le quali ha legato dentro la casa del Grande Fratello, partendo da Fiordaliso e passando per Massimiliano e Giuseppe:

“Con le persone con cui avevo un rapporto stretto… Sento anche Max e Giuseppe. Ho casa al confine con la Calabria e ci stiamo organizzando, ma con calma perché dobbiamo metabolizzare, sono sincera”.

Garibaldi, tuttavia, nella sua diretta l’ha smentita affermando di non aver ancora avuto l’occasione di parlarci: “Non so se la vedrò, ancora non ho sentito nessuno perché devo prima pensare a me stesso, dico la verità. Non ho contattato nessuno, anzi con Max ci siamo sentiti ma con Anita no, non del tutto“. Il web a questo punto ha cominciato a domandarsi quale sarebbe potuta essere la verità.

Anita Olivieri ha quindi dato la sua versione dei fatti senza troppi discorsi, ma mettendo solo un like a un post contro Giuseppe su Twitter. Dalla foto qui sotto possiamo vedere l’account dell’ex gieffina e nella sezione “mi piace” leggiamo il commento di un utente che dà una propria spiegazione alle parole dell’ex concorrente:

“Non l’arrivista che per tenersi buoni i fan di Bea finge di non sentirsi con Anita. Non si smentisce mai”.

Il like di Anita Olivieri al post contro Giuseppe Garibaldi

In poche parole, quindi, Anita Olivieri avrebbe dato del bugiardo a Giuseppe, il quale avrebbe mentito solo per non perdere l’affetto di una parte dei suoi fan. Quale sarà la verità? Non ci resta che attendere un’eventuale replica.