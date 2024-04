Spettacolo

Nicolò Figini | 12 Aprile 2024

Amici 23

Negli ultimi due giorni abbiamo scoperto che Gaia sarà sostituita da un’altra ballerina finché non si riprenderà da un infortunio. Questo avrebbe fatto scattare la reazione di Mew, che avrebbe pubblicato un commento contro Amici 23 sui propri social.

Il possibile post di Mew su Amici 23

Un paio di giorni fa è stato rivelato che Gaia si sarebbe dovuta ritirare a causa di un infortunio subìto durante una puntata del Serale. Tuttavia, nonostante Maria De Filippi le avesse offerto il banco il prossimo anno, Raimondo Todaro ha trovato una soluzione: fare ballare un’altra ballerina al suo posto per le prossime tre settimane.

LEGGI ANCHE: Amici 23, svelato chi è stato eliminato nella quarta puntata del Serale: la segnalazione

Questa proposta è stata molto criticata dal web e anche da diversi studenti nella casetta. Nel daytime dell’11 aprile 2024, infatti, alcuni allievi come Marisol, Sarah, Sofia e Mida si sono scagliati contro la loro compagna d’avventura. A intervenire tramite una lunga lettera di sfogo è stata l’insegnante Anna Pettinelli.

Fatto sta che alla fine la proposta di Todaro è stata accettata dalla produzione di Amici 23. Come sostituta quindi è stata scelta Aurora Ranvestel, ballerina già vista lo scorso anno. Dalle anticipazioni derivanti dalle registrazioni di ieri sera siamo a conoscenza che non si è mai esibita, ma nonostante questo le polemiche non si sono fermate.

Il web ipotizza che anche l’ex studentessa Mew abbia espresso la sua perplessità tramite un commento sui social. All’una del mattino, infatti, ha scritto: “Incredula per la situa sotto molti punti di vista“. Tuttavia non è entrata nello specifico e non ha nemmeno citato il talent della De Filippi, di conseguenza non possiamo essere certi si riferisse a tale situazione.

Tuttavia i suoi fan sono convinti che stesse commentando la sostituzione di Gaia al Serale di Amici 23, affermando in maniera palese di trovarla assurda. Voi che cosa ne pensate, siete d’accordo oppure no?