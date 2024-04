Spettacolo

Nicolò Figini | 11 Aprile 2024

Nel corso di una diretta su Instagram Anita Olivieri ha affermato di essere rimasta in contatto con alcuni ex inquilini, tra i quali anche Giuseppe Garibaldi. Quest’ultimo però l’ha smentita.

Giuseppe smentisce Anita Olivieri

Durante la loro permanenza al Grande Fratello Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi hanno costruito un bel rapporto d’amicizia, anche se verso la fine del loro percorso si è un po’ incrinato. A causa di alcune incomprensioni si sono allontanati per poi riavvicinarsi una volta usciti dal reality.

Per tale ragione in molti pensavano che si stessero continuando a sentire in privato, cosa che in queste ore ha anche confermato la stessa Anita nel corso di una diretta su Instagram. Nel video qui sotto infatti la possiamo sentir dire:

“La Zia la chiamo praticamente tutti i giorni. Doveva venire oggi a Milano ma poi ha cambiato i piani, però ci sentiamo. Ha parlato con mia madre, ci scriviamo… Con le persone con cui avevo un rapporto stretto…

Sento anche Max e Giuseppe. Ho casa al confine con la Calabria e ci stiamo organizzando, ma con calma perché dobbiamo metabolizzare, sono sincera”.

Anita “Con Giuseppe ci chiamiamo,ci sentiamo, ci scriviamo, ho casa, ci stiamo organizzando…”



Giuseppe “Anita la vedrai?

Non lo so, non ho ancora sentito nessuno perchè devo pensare a me.

Con Max ci siamo sentiti e con Anita non del tutto…”



Nel frattempo però Giuseppe Garibaldi ha fatto una sua diretta con i fan e l’ha smentita, forse inconsapevolmente. L’ex gieffino infatti avrebbe affermato di non avere sentito Anita Olivieri da diverso tempo: “Non so se la vedrò, ancora non ho sentito nessuno perché devo prima pensare a me stesso, dico la verità. Non ho contattato nessuno, anzi con Max ci siamo sentiti ma con Anita no, non del tutto“.

Sul web si sono scagliati contro la Olivieri perché l’hanno accusata di aver mentito per non si sa quale ragione. Tuttavia, Giuseppe sembrerebbe aver lasciato intendere che ci sarebbero stati dei contatti ma non si sono visti e non hanno fatto lunghe chiacchierate. Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli.