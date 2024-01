Spettacolo

Questa mattina, a causa della morte di suo padre, Beatrice Luzzi ha lasciato la casa del Grande Fratello. A commentare l’accaduto sono state anche Anita Olivieri e Letizia Petris, ma le loro parole hanno dato il via a una lunga polemica sui social.

Anita Olivieri e Letizia Petris al centro della polemica

Quando si parla di polemica ormai sappiamo bene che in qualche modo è coinvolta Anita Olivieri. Poco fa infatti la gieffina e Letizia Petris sono finite nel mirino del web per via di alcune frasi che non sono piaciute ai più. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Come sappiamo, questa mattina Beatrice Luzzi ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello, a seguito dell’inaspettata morte di suo padre, avvenuta questa notte. Attualmente dunque l’attrice si è riunita alla sua famiglia per affrontare il lutto e l’intero web si è unito al suo dolore. Il televoto nel mentre è stato annullato, e gli autori del reality show hanno pubblicato un messaggio per la Luzzi, che probabilmente potrebbe non tornare in gioco.

In casa intanto poco fa Anita e Letizia hanno commentato l’accaduto. Tutto è iniziato quando Fiordaliso ha fatto notare che con ogni probabilità le attività previste per la giornata sarebbero state cancellate. La cantante ha così affermato: “Secondo me non facciamo niente neanche oggi, per via di questa storia qua”. Pronta la replica della Olivieri, che ha dichiarato: “No dai zia. Ho capito però…”. Marina rispondendo alla coinquilina, e rivolgendosi allo stesso tempo anche a Letizia Petris, ha aggiunto: “Non è colpa di nessuno. Quando capitano queste cose…”.

A quel punto però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato il web senza parole. Letizia infatti ha affermato: “Si però non si può neanche fermare un programma televisivo…”. Gli autori del Grande Fratello così hanno prontamente cambiato regia, tuttavia le parole di Anita Olivieri e della Petris hanno in breve fatto il giro del web, dando il via all’ennesima polemica.

Fiorda: -“Secondo me non facciamo niente neanche oggi”

Anita: -“No ceh dai zia”

Fiorda: -“Eh per questa storia qua…”

Anita: -“Ho capito però ceh…” CHIUDI QUELLA FOGNA ARPIA BIONDA#grandefratello #gfpic.twitter.com/VWpDPc0erj — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 3, 2024

Sui social intanto la stragrande maggioranza si è unita al dolore di Beatrice, che di certo è già considerata la vera vincitrice del Grande Fratello.