Vincenzo Chianese | 17 Febbraio 2024

Nelle ultime ore Anita Olivieri e Letizia Petris si sono confrontate tra loro e hanno così affermato che presto potrebbero nominare Perla Vatiero e Greta Rossetti.

Le confessioni di Anita Olivieri e Letizia Petris

Si avverte ormai che la finale del Grande Fratello è sempre più vicina e in casa iniziano a nascere le prime strategie. In queste ore infatti a finire al centro dell’attenzione mediatica sono state Anita Olivieri e Letizia Petris, che hanno svelato le loro future mosse ai fini del gioco. Ma andiamo con ordine e vediamo tutto quello che è accaduto. Sappiamo bene che in queste settimane le due gieffine hanno stretto un bel rapporto di amicizia con Perla Vatiero e Greta Rossetti. Proprio di recente i fan dei Perletti si sono attivati in massa per salvare la fotografa dalla nomination e per evitare una sua eventuale eliminazione.

Ciò nonostante nelle ultime ore qualcosa ha fatto storcere il naso ai fan. Tutto è iniziato quando Anita e Letizia si trovavano in giardino, quando a un tratto si sono confrontate sulle prossime nomination. La Olivieri ha così ammesso che, qualora i suoi “antagonisti” dovessero uscire dalla casa, le prime persone che manderebbe al televoto sarebbero proprio Perla e Greta. Queste le sue dichiarazioni in merito: “A un certo punto potrà anche succedere che dovrò iniziare a toccare Greta e Perla se gli altri saranno tutti usciti. Ma io lo dico. Che devo fare, nominare te o Paolo invece di loro due? Mi dispiace, ma lo faccio. Di voi ho visto tutto, quando siete stati bene, quando siete stati male, ci siamo stati vicino. Non lo posso fare”.

#Perletti ecco a voi il video quindi fatemi sapere come ci si sente a essere inculati 💀#GrandeFratello pic.twitter.com/ZincIjQXNo — Gossip (@gossipxox32) February 16, 2024

Non è mancata la reazione di Letizia Petris, che ha aggiunto: “Ma è normale, io sono d’accordo”. Ma non solo. Poco dopo la fotografa, replicando ad Anita Olivieri, ha ammesso che preferirebbe salvare Sergio D’Ottavi piuttosto che Perla e Greta: “Chi devo nominare, i miei amici? Con Sergio ci ho parlato delle notti intere. Mi ha chiesto della mia vita, di mia madre, di mio padre. Loro mi hanno chiesto qualcosa?”.

Non i perletti che si sono consumati le dita per salvare Letizia e lei oggi dice ad Anita che salverebbe addirittura un Sergio prima di Greta e Perla perché a differenza loro, almeno lui le ha chiesto tutto sulla sua vita, STO MALE 🤣#GrandeFratello https://t.co/OD0dvJmbxy — Pat (@J_Pat__) February 16, 2024

Ma cosa accadrà quando Perla e Greta verranno a conoscenza dell’accaduto? Che l’amicizia tra le quattro gieffine sia dunque in bilico?