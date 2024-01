NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Gennaio 2024

Grande Fratello

Dopo quanto accaduto ieri sera durante l’ultima diretta, Anita Olivieri nel corso della notte è scoppiata in lacrime e ha minacciato di lasciare la casa del Grande Fratello.

La crisi di Anita Olivieri

Non è stata di certo una puntata facile quella di ieri per Anita Olivieri. La gieffina infatti nel corso della diretta del Grande Fratello è stata duramente bacchettata da Alfonso Signorini e così nel corso della notte è entrata letteralmente in crisi. La Olivieri infatti è scoppiata in lacrime, facendo intendere di essere rimasta male per quanto accaduto. Ma non è finita qui. Successivamente Anita si è sfogata con Fiordaliso, Giuseppe Garibaldi e Paolo Masella e a quel punto ha fatto un lungo discorso, durante il quale ha ammesso di essere stanca di ricevere simili trattamenti. Queste le sue dichiarazioni, che non sono passate inosservate:

“Non mi faccio smontare tutti i miei valori da un programma. Sta sconfinando questa roba. Qui chi non è giocatore viene mangiato. Fare la giocatrice? Non lo sono. Non posso fare qualcosa che non sono, non lo voglio diventare. Ma non mi va nemmeno perdere tempo a parlare, è tutta aria buttata. Sto aspettando il mio turno per andare a parlare in confessionale. Io non sono stata tutelata. Sto prendendo solo mazzate qui, preferisco prenderle a lavoro, almeno serve a qualcosa e imparo qualcosa”.

Ma non è finita qui. Sempre durante il suo sfogo, Anita Olivieri ha minacciato di lasciare la casa del Grande Fratello e ha così aggiunto: “Voglio solo stare bene e uscire”. Fiordaliso a quel punto ha invitato la sua compagna a riflettere sulla situazione e a non prendere decisioni affrettate.

Anita piange e vuole uscire e stanno rosicando potente anche la coppia fake e il bidello



La porta rossa è in fondo prendetela e ciaone#grandefratello pic.twitter.com/UHFkFYebBG — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) January 9, 2024

Il pubblico intanto si chiede già cosa potrebbe accadere nelle prossime ore e se davvero Anita lascerà il reality show di Canale 5. Non resta che attendere però per scoprirlo.