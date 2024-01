Le parole di Mirko insinuano il dubbio negli inquilini: “Forse fuori ci odiano e siamo un brutto esempio?”

NEWS

Andrea Sanna | 9 Gennaio 2024

Grande Fratello

Mirko Brunetti ieri in puntata ha ribadito quanto a suo parere Giuseppe Garibaldi sia un giocatore e si sia avvicinato a Perla Vatiero solo per dinamica. Le sue parole però sembrano aver colpito nel segno, suscitando diverse reazioni…

I dubbi per le parole di Mirko Brunetti

L’intervento di Mirko Brunetti in puntata ha posto l’accento su alcuni aspetti della Casa percepiti da fuori, in particolare il comportamento di Giuseppe Garibaldi verso Perla Vatiero, a detta sua nato solo per dinamica e per strategia. Il discorso dell’ex gieffino non è passato in sordina e nel post puntata i concorrenti ancora in gioco si sono interrogati sulle sue parole.

Perché Mirko Brunetti ha parlato in questo modo? È la domanda più ricorrente. Letizia Petris ha riflettuto anche sul fatto che lo stesso Mirko ha detto di ritenersi fortunato di essere fuori, dopo tutto quello che sta succedendo: “Forse fuori ci odiano?”. Ma non è la sola a porsi tali quesiti.

In giardino Rosy Chin si è ritrovata a scambiare quattro chiacchiere con Monia La Ferrera, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Secondo Greta il discorso che fa Mirko Brunetti nasconde evidentemente delle verità, per lei il suo ex fidanzato per quanto possa farsi influenzare in alcune circostanze, è una persona intelligente: “Non parla a caso”, ha spiegato. Monia a quel punto ha risposto: “Ma quindi tu dici che da Casa ci vedono come un brutto esempio? Impossibile. Ma tu parlavi di te, Perla e Peppe o discorso generico? Perché io ci ho visto un discorso generico”.

Greta Rossetti non è convinta e per il suo modo di vedere se Mirko Brunetti ha fatto determinate dichiarazioni è perché c’è dell’altro sotto: “È un discorso generico”. Quindi la gieffina ha compreso che il suo ex fidanzato si riferiva non solo a Giuseppe con quelle sue parole, ma a un discorso generale.

Anche Perla Vatiero ha riflettuto fuori in giardino, come detto, delle affermazioni fatte da Mirko Brunetti. Attualmente ha detto di sentirsi particolarmente confusa: “Anche io non riesco a capire….”, lasciando la frase in sospeso. Dal canto suo Rosy Chin ha detto di essere destabilizzata dalle sue parole:

“Lui è stato il primo che ha vissuto la Casa da dentro. Capisco chi arriva da fuori, che inizialmente ha una percezione, ma una volta arrivato e capisce. Ma uno che vive la Casa da dentro ed esce fuori e cambia così rapidamente la sua opinione, questo mi spaventa ancor di più”.

A livello generico Perla Vatiero ha detto che Mirko Brunetti ha sempre avuto un po’ una percezione simile. Poco dopo però Rosy Chin ha fatto notare come il modo di giocare di Giuseppe con le ragazze in Casa sia lo stesso avuto da lui. Da qui la domanda di Perla: “Forse ci sono delle cose che io non vedo o non mi accorgo?”.

P contro tutti che nonostante non lo capisca, è e M lo sa, prova a mettersi nei suoi panni e difenderlo ❤️ ma che forza c’hai perli? #perletti pic.twitter.com/JDTGjyn20w — Giulia Bonello (@bonello_giulia) January 9, 2024

Probabilmente oggi e nei prossimi giorni a mente lucida i concorrenti avranno modo di tornare su questo discorso e il perché Mirko Brunetti avrebbe parlato in quel modo. Magari sarà lui stesso a spiegare i motivi?