Vincenzo Chianese | 15 Marzo 2024

Grande Fratello

Prosegue la conoscenza tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. In queste ore intanto la gieffina ha paragonato l’imprenditore a Hardin, protagonista della saga di After, notando a sua detta una certa somiglianza tra loro.

Le parole di Anita Olivieri

In questi giorni abbiamo assistito a un avvicinamento importante tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. Dopo che la gieffina ha chiuso la storia con il suo ex Edoardo, in suite è esplosa infatti la passione con il giovane imprenditore e sembrerebbe che la conoscenza stia proseguendo nel migliore dei modi. Tuttavia ieri sera Anita è finita nuovamente in nomination, dopo essere risultata la meno votata dal pubblico, e lunedì sera potrebbe rischiare di essere definitivamente eliminata dal gioco, a un passo dalla finale (che si terrà lunedì 25 marzo). Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Mentre stava chiacchierando con Falsone, Anita Olivieri ha paragonato Alessio a Hardin, protagonista della saga di After, notando a sua detta una certa somiglianza tra loro. La gieffina a quel punto ha iniziato a elencare i motivi per cui, secondo il suo pensiero, l’imprenditore sarebbe simile al celebre personaggio di Hardin. Anita ha così affermato:

“Sai chi mi sembri? Quello di After, Hardin. Non lo conosci? Ti chiamerò Hardin. Ho letto anche i libri. Lui è tutto tatuato, si veste sempre di nero, come fai tu, ha gli occhi verdi, è scuro. Sei uguale, assomigli anche all’attore”.

Nel mentre il pubblico si chiede già come proseguirà la conoscenza tra Anita Olivieri e Alessio Falsone quando il Grande Fratello volgerà al termine. Ma soprattutto, la gieffina riuscirà anche stavolta a salvarsi dalla nomination oppure lunedì sera dovrà lasciare la casa a una settimana esatta dalla finale? Non resta che attendere per scoprirlo.