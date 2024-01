Anita ricorda quando fu preferita con Beatrice, Stefano la smonta e lei va in crisi: “Io conosco le percentuali”

Spettacolo

Andrea Sanna | 12 Gennaio 2024

Grande Fratello

In chiacchiera a tavola, Anita Olivieri ricorda quando fu preferita insieme a Beatrice. Stefano la smonta e la manda in crisi

A tavola Anita Olivieri ha avuto modo di ricordare quando è risultata la preferita del pubblico insieme a Beatrice Luzzi. Ma Stefano Miele ha subito smontato le convinzioni della coinquilina, la quale è andata poi in crisi.

Anita Olivieri va in crisi

Ieri sera a tavola non sono mancate frecciatine tra i concorrenti del Grande Fratello. Mentre si chiacchierava Anita Olivieri ha ricordato quando è risultata la preferita del pubblico insieme a Beatrice Luzzi. Un risultato importante, considerato che in questo l’attrice è sempre risultata imbattibile.

Ma c’è da precisare che in quella circostanza il Grande Fratello ha deciso di evidenziare due favoriti del pubblico, seppur con percentuali totalmente diverse. Facendo un passo indietro l’episodio si è verificato in data 16 novembre e ha visto Beatrice Luzzi in testa con il 42%, mentre Anita Olivieri ferma al 22%. Il fatto di essere anche lei preferita, probabilmente ha galvanizzato la gieffina, che di tanto in tanto ricorda questo momento, come accaduto proprio ieri.

Stefano Miele però non è riuscito a star zitto nel momento in cui ha sentito il discorso fatto da Anita Olivieri, la quale si vantava del risultato ottenuto. Forse pensava di aver scavalcato Beatrice? Chissà! Lo stilista senza pensarci due volte, le ha risposto a tono, scatenando il brusio a tavola: “Sì, ma io conoscono anche le percentuali”.

Stefano: “Perché non vanno mai in nomination loro? Tipo Anita e altri.?”



Guru: “Anita è stata la preferita dal pubblico.” 🤣🤣🤣🤣 di Santucci veramente



Riferito al bidello che gli sta antipatico…

Una frase questa che sembra aver colpito in pieno Anita Olivieri, la quale si è distaccata dal gruppo e insieme a Rosy Chin ha affrontato la questione. In zona beauty le due hanno cominciato a parlottare e pare proprio che Anita abbia mal digerito le affermazioni di Stefano: “Quindi sai quanto è forte lei? Questi entrano incattiviti e lui subito…..”. Tra l’altro sempre la Olivieri è convinta che Stefano stia facendo di tutto per screditarla.

Anita che rosica e sta male perché Stefano ha detto che lei non piace al pubblico

Poco dopo Anita Olivieri ha parlato di questa cosa anche con altri concorrenti del Grande Fratello e ancora una volta ha manifestato del fastidio.

La frase di Stefano Miele sembra aver colpito Anita Olivieri, la quale ora si sta domandando se effettivamente è o meno apprezzata fuori!