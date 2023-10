Spettacolo

Nicolò Figini | 9 Ottobre 2023

Nikita Pelizon a New York

Così come è successo in precedenza per i Donnalisi, questa volta è toccato a Nikita Pelizon essere proiettata a Times Square. Qui sotto, infatti, possiamo vedere un video in cui alcune immagini della ex vippona del Grande Fratello Vip sono state mandate in loop per diverse ore.

A quanto pare nella giornata di martedì è andata in onda ogni ora per 24 ore al centro di New York. Poi mercoledì con due blocchi e giovedì con un blocco: “Per te questo e altro“. In seguito la stessa Nikita ha voluto esprimere tutta la sua gioia ringraziando chi si è occupato di tutto questo:

“Ma veramente mi avete trasmessa per 3 giorni a TIMES SQUARE???????? Ma nikiters… Siete Fantastici. Un regalo meraviglioso, grazie. Mettetemi i video qui sotto così mi rimangono”.

Su questo scermo sei stata proiettata 24 ore 🥰🥰 pic.twitter.com/ygLjc9YWSW — Francesca D‘Auria (@Franci_dauria) October 9, 2023

Mentre Nikita Pelizon si gode questo bel momento, dall’altra parte ha detto addio all’amicizia con Antonella Fiordelisi. In queste ore, infatti, si è sfogata per degli atteggiamenti che l’ex vippona ha avuto nei suoi confronti da quando ha annunciato il suo corso motivazionale:

“Scusate ma qui stiamo esagerando. Amo “risolvere” nel privato. Cosa che ho cercato di fare in forma pressoché univoca durante la settimana. Noto, nonostante ciò, che si continua pubblicamente questo gioco. Ahimè quindi, per correttezza e trasparenza, mi tocca replicare con le stesse armi”.

Cosa ne pensate di tutta questa situazione? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo, come al solito, continuate a seguirci per molte altre news.