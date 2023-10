Spettacolo

Nicolò Figini | 2 Ottobre 2023

Grande Fratello

Nuovo scontro tra Anita Olivieri e Heidi

Questa sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello e c’è stato un nuovo scontro tra due concorrenti. Subito dopo la sorpresa ricevuta da Massimiliano da parte dell’ex compagna, Anita Olivieri e Heidi Baci hanno litigato ancora una volta.

Questa volta il motivo sta in alcuni confessionali che la Olivieri non aveva mai visto prima di oggi. Dopo la loro discussione della scorsa diretta, infatti, Heidi ha affermato: “Non si è comportata bene e in un contesto del genere non lo tollero, semplicemente questo. Queste allusioni mi pesano. Quando si è ragazzine qui, purtroppo…“.

Nel video qui sotto, inoltre, Anita ha tentato di parlare con Heidi. Quest’ultima ha affermato: “Se vado io la devasto“. Hanno poi cercato di trovare un punto d’incontro ma in settimana non ce l’hanno fatta. Questa sera è accaduta quasi la stessa identica cosa.

Scintille tra Anita e Heidi… il Confessionale raccoglie gli sfoghi di entrambe. #GrandeFratello pic.twitter.com/AQ0RHtCfa2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 2, 2023

Anita Olivieri, infatti, è quasi arrivata alle lacrime perché si è definita una persona emotiva e non un robot che riesce a controllare i propri sentimenti e a stare ferma immobile. Heidi Baci, tuttavia, ha pensato che questo fosse un attacco velato verso di lei e se l’è presa a sua volta. Durante la pubblicità ha pianto in giardino con alcune sue amiche.

Per le due concorrenti del Grande Fratello non sembra esserci proprio pace. Secondo voi riusciranno a trovare un po’ di pace? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre seguiteci per non perdervi tante altre news.