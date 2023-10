Spettacolo

Andrea Sanna | 2 Ottobre 2023

Grande Fratello

La lettera ricevuta da Varrese

Puntata di grandi emozioni questa sera per Massimiliano Varrese al Grande Fratello. L’attore infatti oltre ad aver ricevuto l’ennesimo due di picche da parte di Heidi Baci, ha anche ricevuto una bellissima sorpresa.

Spedito per un attimo in confessionale, Massimiliano Varrese ha trovato una busta rossa. All’interno una lettera da parte di Valentina, la sua ex e madre di sua figlia Mia.

A scrivere a Massimiliano Varrese una persona che lo conosce molto bene. Lui inizialmente è parso preoccupato, ma quando ha capito la natura della lettera si è molto commosso:

“Ti conosco Massimiliano e so leggere cosa c’è dietro i tuoi silenzi, arrabbiature, sorrisi. E non è facile per chi non ti conosce andare oltre le apparenze. Ma io ti vedo. So che ti manca nostra figlia e so quanto ti spaventa stare lontano da lei. Io ti ho sempre sostenuto perché so il padre eccezionale che sei e quanto fortunata è Mia ad averti.

Anche se abbiamo scelto di percorrere strade diverse lei è il nostro amore e niente potrà cambiarlo. Lo abbiamo fatto sempre nel rispetto reciproco. Sono stati anni sofferti, inutile nasconderlo. Abbiamo provato a resistere per amore di nostra figlia, ma in grado di non accanirci quando abbiamo capito che per la serenità di tutti e tre era meglio così”.

La lettera ricevuta da Massimiliano Varrese prosegue ancora tra parole d’affetto e di grande bene da parte di Valentina. “Anche se non siamo più una coppia, abbiamo il grande privilegio di poterci chiamare ancora famiglia”, si legge ancora.

Mia, l'ex compagna di Massimiliano, ha voluto scrivergli una lettera.



"Anche se non siamo più una coppia, abbiamo il grande privilegio di poterci chiamare ancora FAMIGLIA". #GrandeFratello pic.twitter.com/fQLPPt5PV1 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 2, 2023

Un momento quello che ha coinvolto Massimiliano Varrese e la sua ex Valentina che ha commosso lui, ma anche i suoi compagni e il pubblico a casa. Tra una lacrima e un’altra, l’attore ha commentato: “Abbiamo avuto un grandissimo amore, Mia è una bambina voluta, desiderata, amata”.

Ma le sorprese non sono finite, perché all’interno della busta rossa presente anche un bellissimo disegno da parte della sua bambina. Felice Massimiliano Varrese è tornato a sorridere, dopo un avvio di puntata non troppo semplice.