Vincenzo Chianese | 10 Marzo 2024

Anita Olivieri ci è ricascata! Ieri sera infatti la gieffina ha sparlato ancora di Beatrice Luzzi, coprendosi però il microfono. A quel punto a intervenire è stato un autore del Grande Fratello, che l’ha ripresa.

Anita Olivieri ripresa dall’autore

Sappiamo tutti che tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi non corre buon sangue. Da ormai mesi le due concorrenti del Grande Fratello si sono scontrate innumerevoli volte e tra loro ci sono state accuse e parole durissime. Solo nelle ultime ore tuttavia sembrerebbe che Anita ci sia ricascata. La gieffina infatti è tornata a sparlare dell’attrice e il momento ovviamente non è passato inosservato. Ma andiamo con ordine e vediamo tutto quello che è accaduto.

Abbiamo visto che in questi giorni è scoppiata la passione tra la Olivieri e Alessio Falsone, che ormai non si nascondono più. Pare dunque che in casa sia nata una nuova coppia e di certo in molti si chiedono cosa accadrà tra loro. Ieri sera però qualcosa ha fatto storcere il anso ai più. Beatrice infatti si è avvicinata per scherzo all’imprenditore che a quel punto ha ipotizzato che la Luzzi ci stesse provando con lui. Alessio così ha prontamente raccontato l’accaduto alla compagna e non è tardata la sua reazione.

Coprendosi il microfono infatti Anita Olivieri ha iniziato a sparlare di Beatrice, affermando: “Lei è proprio una matta quando beve, lo fa sempre”. A quel punto però a intervenire è stato un autore del Grande Fratello, che ha ripreso la gieffina per aver coperto il microfono.

Ma non è finita qui. Pochi secondi dopo, continuando a riferirsi a Beatrice, Anita ha aggiunto: “Lei è un po’ invidiosa. Vuole tutto ciò che è mio, che ci devo fare”. Sui social intanto è esplosa la polemica e in molti stanno condannando la Olivieri per le sue dichiarazioni.