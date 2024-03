NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Marzo 2024

Grande Fratello

Dopo il caos esploso negli ultimi mesi, pare che tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sia tornato il sereno e in queste ore tra i due è arrivato l’ennesimo confronto.

Nuovo confronto tra Beatrice Luzzi e Garibaldi

Sappiamo tutti che in questi mesi, dopo la fine della loro breve frequentazione, tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi ci sono stati dei fortissimi scontri e tra loro sono volate parole molto dure e pesanti. Da qualche settimana tuttavia sembrerebbe che i due concorrenti del Grande Fratello abbiano deciso di deporre le armi e poco a poco hanno tentato di riappacificarsi. Solo nelle ultime ore tra Beatrice e Giuseppe c’è stato un nuovo confronto e i due sono così finiti a parlare di Vittorio Menozzi. Garibaldi a quel punto ha fatto una confessione sul modello che non è passata inosservata. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Lui comunque veniva e si confidava. Anche sul fatto di Greta, una volta è venuto e mi ha detto: ‘Bea mi ha detto di allontanarmi da Greta’. Io gli ho detto di fare come voleva e di non ascoltare le tue parole”.

Non è tardata la reazione di Beatrice Luzzi, che ha aggiunto: “Mi avessero messo un cinquantenne qua dentro mi avrebbero fatto un bel favore”. Ironicamente, Giuseppe Garibaldi con una battuta ha dunque affermato: “Ma nessun uomo può essere alla mia altezza”. A quel punto però non è mancata una piccola stoccata al collaboratore scolastico da parte dell’attrice. La Luzzi infatti ha dichiarato: “Sono d’accordo. Credo che nessuno potrà mai avere la possibilità che hai avuto te di umiliarmi. Non potrà mai più succedere a quei livelli. Io non so se te ne renderai mai conto”.

Giuseppe Garibaldi e la confessione di Vittorio: "Beatrice mi ha detto di allontanarmi da Greta".



B: "Mi avessero messo un cinquantenne avrebbero fatto un bel favore." G: "nessun uomo può essere alla mia altezza." B: Sono d'accordo. Credo che nessuno potrà mai avere la… pic.twitter.com/LmVoL33FQu — Valentina Federici (@Vale_Rici) March 10, 2024

Tra Beatrice e Giuseppe tuttavia pare che le tensioni stiano poco a poco scomparendo. Che tra loro possa nascere una bella amicizia?