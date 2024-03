Anita incontra Alessio, Signorini la punzecchia e le chiede se ha sentito l’ex Edoardo

NEWS

Debora Parigi | 21 Marzo 2024

Grande Fratello

Sorpresa di Anita per Alessio al Grande Fratello. L’ex concorrenti è entrata in Casa per un saluto a Falsone col quale che aveva iniziato una relazione. Ma poi l’eliminazione aveva interrotto tutto. Stasera quindi è andata a salutarlo, ma il conduttore le ha fatto una domanda inerente all’ex fidanzato Edoardo.

La risposta di Anita sul suo rapporto con l’ex Edoardo

Nella prima parte della puntata di stasera del Grande Fratello Alessio Falsone ha ricevuto una bella sorpresa da Anita Olivieri. I due avevano intrapreso una relazione nelle ultime settimane tanto che c’era stata anche una polemica visto che lei aveva una specie di fidanzato fuori dalla Casa. Si trattava di Edoardo, che era anche arrivato per San Valentino per una sorpresa.

Questa sera, quindi, c’è stato un incontro molto dolce tra i due. Appena arrivata, lo ha subito baciato e poi ha parlato: “Io sono fuori, però non riesco a dormire. Passo il tempo a guardarti, quindi dovete uscire tutti perché passo le mie giornate a guardarvi. Non fai altro che parlare di Petunia. Questo mi fa molto piacere, non tanto perché è il mio gatto ma perché è una parte della mia vita che hai capito che è importante. Mi fai molto ridere, passo il tempo a ridere. Poi ho sentito tutto, hai fatto un monologo in suite. Per questo non riesco a staccarmi. Sono felice perché sei tu fino alla fine, anche se si avvicina la Finale sei te. Continua a essere come sei”.

Il discorso è andato avanti a lungo ed è stato un momento molto dolce. Ma Alfonso Signorini ha voluto punzzecchiare Anita con una domanda davvero pungente. E riguardava il suo ex Edoardo. Signorini ha detto: “Ho una curiosità che non riesco proprio a resistere. Ma lo hai sentito Edoardo?”. Lei ha risposto di non averlo sentito e ha aggiunto: “Perché devo un attimo metabolizzare tutto… Al momento l’unica cosa che sento di fare è continuare a guardare il GF, vedere i miei amici, vedere lui”.

Potrebbe esserci però una possibilità in futuro, dopo la conclusione del Grande Fratello. Anita ha infatti aggiunto: “Deve finire tutto, devo metabolizzare e poi riuscirò…”. Il conduttore le ha comunque consigliato di chiamarlo e lei si è trovata concorde: “Assolutamente, certo. Sto cercando di metabolizzare”. Quindi tra qualche settimana, quando si saranno calmate le acque, probabilmente i due avranno modo di parlare.