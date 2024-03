Mirko si presenta in diretta senza camicia, Alfonso gliene passa una e lo manda a cambiarsi

Spettacolo

Nicolò Figini | 21 Marzo 2024

Grande Fratello

Mirko Brunetti si è presentato in studio senza camicia e solo con una giacca, lasciando vedere il petto nudo. Ecco perché Alfonso Signorini lo ha spedito dietro le quinte dicendogli, scherzosamente, di cambiarsi d’abito.

Il gesto di Alfonso Signorini

Nel corso della puntata di questa sera del Grande Fratello abbiamo potuto assistere a un rimprovero da parte di Alfonso Signorini verso Alessio Falsone. Quest’ultimo, infatti, è stato ripreso per un commento poco delicato sull’aspetto di Perla Vatiero. In seguito, invece, si è parlato della gieffina e del suo rapporto con Mirko Brunetti.

Nella scorsa puntata la concorrente aveva visto delle foto che lo ritraevano con Shaila Gatta durante un evento. L’inquilina si era un po’ ingelosita, soprattutto perché l’ex fidanzato aveva indossato un outfit particolare: una giacca senza la camicia sotto, di conseguenza gli si vedeva il petto nudo.

Stasera ha fatto un piccolo scherzo a Perla Vatiero presentandosi a un confronto con lo stesso vestito. Alfonso Signorini ha ironizzato sulla faccenda e alla fine la questione si è risolta con un abbraccio e un in bocca al lupo per la finale. Una volta che Mirko è tornato in studio, però, il conduttore gli ha fatto un appunto.

Mentre stava per presentare l’amica di Federico Massaro, infatti, ha notato che Brunetti non si era cambiato. Uno degli autori gli ha passato una camicia bianca e l’ha data all’ex inquilino della casa del Grande Fratello dicendogli di andare dietro le quinte per darsi una sistemata.

Il momento ha suscitato molto divertimento e tante risate tra il pubblico. Diversi fan sono rimasti delusi perché avrebbero voluto continuare a vederlo in questo stato, ma siamo sicuri che ci saranno altre occasioni. In molti si chiedono se potrà stupire in occasione della finale di lunedì: staremo a vedere.