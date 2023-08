Anna Falchi madrina del Rimini in Musica: tutto su evento e ospiti

Spettacolo

Niccolo Maggesi | 28 Agosto 2023

Dal 30 agosto al 2 settembre si tiene il Rimini in Musica, con la conduttrice Anna Falchi come madrina: ecco il programma e gli ospiti

Rimini in Musica quando inizia

L’estate sta finendo, ma la Riviera Romagnola è lontana dal mettere fine alla sua voglia di mondanità e divertimento. Così, dal 30 agosto al 2 settembre prossimi si terrà il Rimini in Musica, prima edizione di un evento che già si prospetta un appuntamento fisso per il futuro.

Da un’idea dell’avvocato Vittorio Costa e organizzato da Nove Eventi con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, la manifestazione ha in calendario incontri, workshop, concerti, festival, presentazioni, proiezioni, e la cerimonia del Premio Film Videoclip Award Italia.

Tante le celebrities che, a vario titolo, hanno accettato di prendere parte a queste giornate di festa in cui a non mancare mai sarà appunto la musica. Madrina dell’evento è Anna Falchi, attrice e conduttrice nata in Finlandia ma cresciuta proprio nella regione attraversata dal Po.

Ospiti e ingresso all’evento

Con lei ci saranno artisti del calibro di Angelo Branduardi, i Tiromancino, Beppe Carletti e Sergio Reggioli ma anche nuovi volti della musica come il cantante Cricca. Pupi Avati presiederà la giuria del Film Videoclip Award Italia, e vedremo anche dal maestro Fio Zanotti al promoter Giordano Sangiorgi, dal sassofonista Stefano Di Battista all’artista Nico Lopez Bruchi, la francese Kelly Joyce e tanti altri ancora.

Il manifesto dell’evento

Il Rimini in Musica è a ingresso libero, ma nasce per sensibilizzare il pubblico a devolvere donazioni per la ricostruzione delle aree recentemente afflitte dall’alluvione.

“Si è attivato tutto nel giro di pochi mesi”, ha sottolineato il presidente di Nove Eventi Giordano Tittarelli, “tra giugno e luglio. Ma abbiamo cercato comunque di portare a Rimini i più grandi professionisti”.

E sulla carta, nell’attesa di vederli tutti sul palco o in singoli incontri dedicati a esperti e cultori della musica, l’organizzazione ci è ampiamente riuscita.

Gli appuntamenti della rassegna saranno anche un’opportunità senza precedenti di vivere appieno la città. Ciascuno degli eventi in programma, infatti, si svolgerà nei luoghi simbolo di Rimini.

Dall’Arena Francesca da Rimini al Teatro degli Atti fino all’Arena degli Agostiniani, il Rimini in Musica non sarà solo l’ultima preziosa occasione estiva di far festa, ma anche il momento più adatto per visitare una delle città più vive e pulsanti della Penisola.