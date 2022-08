Parla Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari

In queste ultime ore sui social è emersa una clamorosa notizia che raccontava come i Pinguini Tattici Nucleari siano prossimi a sciogliersi. La news ha destato sospetti, specie quando qualcuno alla lettura degli ospiti dei Tim Music Award su Sorrisi ha letto il nome del frontman della band, ma non del gruppo. Questo dettaglio ha lasciato dunque pensare che potesse esserci qualcosa sotto, come fatto notare da Pipol TV.

Quanto scritto ha dunque provocato un rumore generale tra i fan e gli amanti della musica. Alcuni di loro si sono detti preoccupati e hanno atteso con grande ansia una smentita da parte dei Pinguini Tattici Nucleari. Smentita che, per fortuna, è arrivata. A parlare è stato proprio Riccardo Zanotti attraverso il profilo Instagram ufficiale del gruppo.

Il cantante ha fatto sapere di trovarsi in Irlanda per una vacanza e più precisamente sulle scogliere di Moher. Mentre si sta godendo qualche giorno di relax, l’artista dei Pinguini Tattici Nucleari si è ritrovato invaso di messaggi e notizie, che parlavano appunto dello scioglimento della band. Così ha voluto fare chiarezza una volta per tutte:

“Mi arriva una notizia. La notizia è che i Pinguini Tattici Nucleari si sono sciolti e non ci sono più”, ha detto il cantante tra una risata e l’altra tra le storie di Instagram. “Allora, io non so che problema abbia certa stampa che ha dato questa notizia, non è assolutamente vero e non ho idea del perché sia stata data. Una colossale fake news. Quindi…vabbè ci sta, ma non è vero!”, per poi salutare i fan e dedicarsi a una bella camminata. Prima di andare, però, ha aggiunto: “Anzi, meglio ancora, è una colossale…bufala”.

Questo il video del cantante su Instagram…

Riccardo Zanetti dei Pinguini tattici Nucleari fa chiarezza dopo la notizia che la band si sarebbe sciolta pic.twitter.com/LVttWaJQYy — disagiotv (@disagio_tv) August 20, 2022

Problema risolto dunque. I Pinguini Tattici Nucleari non si sono sciolti, come già avevamo previsto nel precedente pezzo e ora sperano di conquistare tutti con il nuovo singolo Dentista Croazia.

