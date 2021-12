Il duetto di Anna Oxa e Claudio Baglioni sulla canzone di Heidi

Nell’ultima puntata di Uà – Uomo di varietà, lo show del sabato sera di Canale 5 di Claudio Baglioni, ci sono stati grandissimi ospiti, come era già successo anche nelle precedenti puntate. Ma in questa c’è stato un grandissimo ritorno sugli schermi televisi e cioè Anna Oxa. Sparita purtroppo dalle scene italiane, la cantante è tornato per questo evento speciale e non è passata certo inosservata. Anzi, ha fatto qualcosa su cui nessuno avrebbe scommesso, ma che conferma ancora una volta il suo modo di essere non solo come performer, ma anche come persona.

I due grandissimi artisti Claudio e Anna si sono esibiti sul palco con un duetto davvero inaspettato. Hanno infatti cantanto sulle note di Heidi, il famoso cartone animato della bambina che viveva col nonno in montagna in mezzo alle caprette. E il risultato è stato qualcosa di sorprendente. La performance è come non l’avete mai vista e sentita perché l’hanno completamente stravolta. Ma a nostro avviso lo hanno fatto in modo positivo.

Se vi siete persi il momento dell’esibizione ecco qui il video:

Volevo dirvi che la parte migliore è quando citano gli amici di montagna "Mu Mu, Cip Cip, Be Be" pic.twitter.com/m2gJtJ0bki — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 19, 2021

Sul web la cosa ha suscitato diverse opinioni e risposte da parte del pubblico. C’è stato chi ha apprezzato trovando tutto molto bello, particolare e interessante. Infatti qualche utente ha fatto notare come magari anche un elenco telefonico cantato da loro può diventare qualcosa di splendido, viste le voci di Baglioni e Anna Oxa. C’è chi non ha proprio apprezzato (ma questi sono pochi) e chi è rimasto divertito.

In generale possiamo dire che la performance e tutto lo show di Claudio Baglioni sono stati un grande spettacolo. E questo duetto è sicuramente un incontro artistico eccezionale e di grande impatto. Rivedere la Oxa in TV è stato un bellissimo regalo di Natale anticipato.

Novella 2000 © riproduzione riservata.