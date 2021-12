Miriana e Biagio sempre più vicini e scattano alcuni baci (VIDEO)

1 I baci a stampo tra Miriana e Biagio

La vicinanza tra Miriana e Biagio al Grande Fratello Vip 6 si fa sempre più concreta e in tanti si aspettano che possa accadere qualcosa di più forte di abbracci e chimica. Sicuramente la showgirl ha mostrato con l’ex gieffino una complicità totalmente diversa a quella che aveva con Nicola Pisu. Non si è fatta problemi sul lasciarsi andare e il pensiero del figlio che guardava.

Per questo motivo il pubblico pensa che in realtà per Biagio possa provare molto di più rispetto a ciò che poteva provare verso il figlio della Mirigliani. Forse è la grande differenza d’età che c’era o magari il nuovo arrivato dimostra un altro tipo di maturità e approccio. Insomma i due si fanno sempre più vicini e proprio oggi è successo altro.

Come mostra il sito del Grande Fratello questa mattina la coppia ha fatto il passo successivo e tra loro ci sono stati alcuni baci. Non stiamo parlando di qualcosa di passionale, ma dei bacetti a stampo. Lei era sul divano e lui si è sporto da sopra avvicinando il suo viso a quello della showgirl. Dopo poco le ha dato un primo lieve bacio sulle labbra. Hanno parlato ancora abbracciati stuzzicandosi a vicenda. Alla fine i baci stampo sono stati più di uno. Potete rivedere il video QUI.

Come detto, Miriana e Biagio da tempo si erano avvicinati e si erano scambiati effusioni di affetto. Il pubblico aveva notato degli strani movimenti sotto le coperte, ma a quanto pare erano solo coccole. Poi c’era stato anche un piccolo colpo di scena: una presunta fidanza di lui. Vediamo meglio cosa è successo tra loro nei giorni passati.

