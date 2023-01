Anna Oxa non rilascerà più interviste fino a Sanremo: l’annuncio

NEWS

Nicolò Figini | 16 Gennaio 2023

Sanremo 2023

La decisione di Anna Oxa

Nelle settimane appena trascorse abbiamo assistito a un evento che ha coinvolto Anna Oxa e l’inviata della Vita in Diretta Giovanna Civitillo. Quest’ultima ha tentato di fare una domanda alla cantante, la quale le ha sorriso ma non si è fermata a risponderle. Di lì a poco è arrivata la spiegazione da parte dei profili social dell’artista:

“È necessario dire che la signora Oxa con Giovanna si erano salutate dandosi anche la mano. (Non a caso si vede nel video che si tengono per mano)… Non ha risposto alla domanda ma ha sorriso… Perché tutti sapevano che non avrebbe fatto interviste (tutti). Con Amadeus e Giovanna è tutto ok. C’è un bellissimo rapporto… Il ‘caso Nazionale’ di fatto è quello che è stato creato attorno… Dai solito…“.

Adesso arriva una nuova informazione in merito ad Anna Oxa. È stato rivelato su Facebook, infatti, che non rilascerà più alcuna intervista fino all’inizio del Festival di Sanremo 2023. Di conseguenza sarà possibile porle delle domande tra il 7 e l’11 febbraio 2023. Si parla di “motivi vincolanti” che non sono stati meglio specificati. Si ringrazia, però, tutti per la gentilezza e la comprensione: “La vicinanza e l’affetto di alcuni di voi della stampa è stata molto apprezzata anche dall’artista. Non avrà nessun problema a salutarvi in occasione del Festival“.

Successivamente vengono forniti tutti i dettagli in modo da mettersi in contatto con chi di dovere per organizzare le interviste. Non viene ovviamente dimenticato il ringraziamento anche rivolto al pubblico, il quale pare la ponga in testa ai sondaggi dei preferiti in occasione della kermesse musicale. Nel caso in cui dovessimo saperne di più non esiteremo a informarvi. Nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.