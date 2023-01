NEWS

Nicolò Figini | 15 Gennaio 2023

Sanremo 2023

Il nuovo annuncio su Sanremo 2023 di Amadeus al TG1

Manca meno di un mese all’inizio del Festival di Sanremo, il quale andrà in onda dal 7 febbraio all’11 febbraio 2023. Amadeus nel corso dei mesi ha già dato diverse notizie molto importanti. Stiamo parlando dei concorrenti in gara e delle canzoni che porteranno sul palco dell’Ariston. Ma non solo. Sappiamo che per tutte le serate vedremo accanto a lui Gianni Morandi. Nel primo e ultimo appuntamento, inoltre, anche Chiara Ferragni. Per di più ci sarà anche Francesca Fagnani.

Oggi, domenica 15 gennaio 2023, Amadeus è stato ospite del TG1 e ha rivelato chi saranno le ultime due co-conduttrici della kermesse. Stiamo parlando di Chiara Francini e Paola Egonu . La prima è una attrice molto amata di cinema e fiction. Lei la vedremo nella serata di venerdì. La seconda, invece, è una grande sportiva che sarà co-conduttrice di giovedì sera. Ma non finisce qui perché tra gli ospiti internazionali vedremo i Black Eyed Peas, previsti per mercoledì.

Non ci resta, adesso, che attendere l’inizio del Festival di Sanremo 2023. Tra gli ospiti, inoltre, sappiamo che vedremo Albano e Massimo Ranieri. In più torneranno anche Mahmood e Blanco, i quali hanno vinto la scorsa edizione e hanno rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest. Non appena avremo maggiori dettagli non esiteremo ad aggiornarvi.

