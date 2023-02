Perché Anna Oxa lasciò l’Italia nel 2016 dopo la finale di Amici? L’artista risponde a Belve

NEWS

Debora Parigi | 21 Febbraio 2023

La risposta di Anna Oxa sul suo lasciare l’Italia dopo la finale di Amici

Ospite a Belve di Francesca Fagnani, Anna Oxa ha rilasciato la sua prima intervista dopo averle negate nel corso del Festival di Sanremo. Ha parlato, come vi abbiamo già raccontato, della falsa lite con Madame e ha anche risposto alle accuse che le aveva rivolto Fedez.

Francesca Fagnani le ha anche posto poi una domanda risalente al 2016 quando lei è stata giudice al Serale di Amici. La giornalista ha infatti detto e chiesto: “Nel 2016, dopo la finale di Amici, lei ha scritto (o la sua agente) su Facebook ‘Anna Oxa lascia l’Italia subito dopo Amici per motivi di sicurezza’. Questa è una cosa importante. Motivi di sicurezza perché?”.

In tanti infatti si sono chiesti cosa fosse successo a quel tempo per un comunicato così importante. Qual è stato il motivo all’epoca per una scelta del genere? Questa la risposta dell’artista:

“C’erano motivi che evidentemente dovevo andarmene. Non posso parlare di queste cose. Non è questione di ancora in corso. Non voglio entrare in dinamiche che sono state molto delicate, che sono state anche abbastanza toste. E quindi non voglio entrare in parti di storie o di episodi o di situazioni ed eventi che io ritengo siano alle mie spalle. E con le quali non voglio avere a che fare, con le quali non voglio minimamente neanche perdere tempo della mia vita.”

Potete rivedere tutta l’intervista della cantante sul sito di RaiPlay.