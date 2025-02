Reduce da un ottimo quarto posto al Festival di Sanremo, Fedez è tornato alla sua vita quotidiana e anche al centro del gossip. Il cantante, infatti, è stato pizzicato in discoteca in compagnia di una ragazza misteriosa. E da alcuni scatti che qualcuno ha fatto, vediamo i due in atteggiamenti molto intimi.

Serata in discoteca per Fedez insieme a una ragazza

Una settimana fa si è concluso il Festival di Sanremo 2025 che ha visto Fedez arrivare a un passo dal podio. Il rapper infatti, con la sua Battito, si è piazzato al quarto posto dietro a Olly (vincitore), Lucio Corsi (secondo classificato) e Brunori Sas (terzo).

Rilanciato con il Festival, il cantante è tornato con i live annunciando una prima data al Forum di Milano per il prossimo 19 settembre che è finita sold out in sole 6 ore. Il lavoro musicale va a gonfie vele quindi e non manca la sua vita quotidiana con il gossip sempre dietro l’angolo.

A tal proposito è stato pizzicato in una nota discoteca di Milano, io Volt Club, in dolce compagnia. Fedez, infatti, si è scatenato in pista con una ragazza misteriosa e i due sono stati visti anche in atteggiamenti intimi. Da alcuni scatti che girano sul web, infatti, possiamo notarli mentre si baciano.

Un nuovo amore quindi nella vita di Fedez? Chi è la ragazza misteriosa? Non ci sono notizie ufficiali a riguardo, ma solo alcune indiscrezioni che girano sul web. Si parla infatti di Mailde Caru, una ragazza classe 2005 (quindi di 16 anni più giovane di lui) che era già stata avvistata in compagnia del rapper nell’autunno del 2024. Però, ripetiamo, sono solo indiscrezioni poiché dalle immagini non si capisce chi sia. Quindi, nel caso non fosse lei, siamo pronti a smentire tutto.

Federico tempo fa aveva parlato di una persona nella sua vita, ma che preferiva tenerla lontana dalle telecamere proprio per proteggerla.