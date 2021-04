2 E’ finita tra Aka7even e Martina?

Anna Pettinelli ha spoilerato la fine della storia tra Aka7even e Martina Miliddi? Di questo sono convinti i tanti fan di Amici 20 dopo aver visto l’ultimo daytime del programma, andato in onda mercoledì pomeriggio su Italia Uno. Tutto nasce da un nuovo guanto di sfida che Rudy Zerbi ha lanciato attraverso Sangiovanni al cantante napoletano e a Tancredi. L’oggetto delle nuove barre di confronto sono i diritti delle donne, contestualizzati all’interno della società attuale. Una prova che ha messo in crisi Aka7even, che ha avuto un confronto con la sua insegnante.

Il cantante è in realtà demoralizzato dalle continue sconfitte ricevute durante il serale. Su ben 6 sfide che l’hanno visto protagonista, Luca è infatti risultato perdente (secondo la giuria) in tutte. La Pettinelli ha tentato di spronare l’allievo, tentando di motivarlo per riprendersi dalla delusione. “Se hai questo atteggiamento moscio lascia perdere, me lo dici io ti mollo. Ti sei impazzito? Stai facendo la lagna. Sei una lagna – ha dichiarato al telefono la speaker radiofonica – Hai 20 anni, sei dentro Amici, nulla è perduto e lo puoi ancora vincere. Questo è il pensiero che dovrebbe essere stampato in quella testolina che non funziona come dovrebbe“. Ma veniamo al punto. Tentando di tirar fuori la grinta dal suo alunno, Anna Pettinelli ha praticamente confessato che la storia d’amore tra Aka e Martina è giunta al capolinea.

“Fatti portare dal sentimento e dalla nostalgia e quale migliore idea di pensare a mamma per scrivere le tue cose. Non potrai sbagliare. È un sentimento vivo, vero e che per tutta la vita sarà sempre quello – ha dichiarato – Le donne passano, vanno e vengono e tu ne sai qualcosa Luca, i sentimenti diventano un’altalena nella vita. Il bene che vuoi a tua madre non lo cambierà mai nessuno”.

Non è mancata infine una stoccata, neanche tanto nascosta, a Sangiovanni. “Fai scrivere a loro di amanti e di Guccy Bag e a noi non ce ne frega niente. Tu hai questa nostalgia e tirala fuori in queste barre. Puoi fare delle barre pazzesche“, ha concluso la Pettinelli. La coppia più tumultuosa della ventesima edizione di Amici si è perciò scoppiata? Alcuni indizi erano stati notati dal popolo del web già negli scorsi giorni.

