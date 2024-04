Anna Pettinelli si esibisce con l’autotune (che lei non tollera), Zerbi la punge e provoca la reazione di Mida

Spettacolo

Andrea Sanna | 27 Aprile 2024

Amici 23

È successo! Questa sera durante la sesta puntata di Amici 23 Anna Pettinelli si è esibita con l’autotune. Proprio lei che non lo tollera e ha spesso avuto da ridire sugli allievi che, a detta sua, ne fanno un uso spropositato. Zerbi l’ha dunque stuzzicata, provocando la reazione di Mida (spesso nel mirino della prof per questo).

Anna Pettinelli si esibisce con l’autotune

Avreste mai immaginato di vedere Anna Pettinelli cantare con l’autotune? Probabilmente no, dato che lei è sempre stata la prima a chiedere di abolirlo durante le sfide di canto e mettere alla prova gli allievi che, invece, ad Amici ne hanno usufruito e ne usufruiscono.

Eppure Anna Pettinelli ci ha letteralmente sorpresi questa sera ad Amici 23. Durante il guanto prof, la docente di canto ha avuto modo di esibirsi con una prova canora sulle note di Maria, pezzone della discografia di Ricky Martin. Il tutto mentre il suo collega Raimondo Todaro ha svolto dei passi di danza.

Rudy Zerbi non ha proprio resistito e ha preso benevolmente in giro la collega per aver usato l’autotune, dandole il soprannome di Pettitune. La professoressa però, senza scomporsi troppo, ha affermato che intanto ormai è di moda e lo usano tutti!

Ma che devono pensare veramente i genitori di dustin e di isobel #amici23pic.twitter.com/kTb5cYkUNb — JULIA IS VERY ANGRY ABOUT PETIT AT SERALE (@Dany03__) April 27, 2024

La reazione di Mida

Inutile dire che l’episodio che ha visto protagonista Anna Pettinelli ha provocato una reazione anche negli alunni di Amici 23. In particolare da parte di Mida. Il cantante del talent show infatti si è lasciato sfuggire una risata.

Ma non è un caso abbia avuto questa reazione, perché Mida è stato spesso criticato proprio da Anna Pettinelli. Secondo l’insegnante infatti l’allievo userebbe in maniera eccessiva l’autotune e stasera vedere lei usufruirne… ha provocato del divertimento nell’allievo.

Ad ogni modo la Pettinelli si è discolpata con: “lo usano tutti”! Basterà questa giustificazione?