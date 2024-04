Amici 23, Petit sbaglia una parte del testo durante l’esibizione in diretta e va in crisi: “Scusatemi”

Spettacolo

Andrea Sanna | 27 Aprile 2024

Petit non brilla durante la sua esibizione ad Amici 23 nel corso della prima manche: l’allievo sbaglia una parte del testo e va in crisi

Questa sera ad Amici 23 durante la prima manche Petit ha sbagliato una piccola parte del testo mentre si esibiva. Il cantante per questo è andato in crisi e ci è rimasto un po’ male, anche perché Malgioglio non gli ha risparmiato una critica.

Petit sbaglia il testo durante l’esibizione di Amici 23

Siamo nel vivo della sesta puntata di Amici 23. Questa sera conosceremo non solo il nome del concorrente eliminato, ma vedremo anche com’è andata la gara, oltre ai tanti momenti di spettacolo e curiosità. Dopo il guanto di sfida d’improvvisazione tra Sofia e Marisol, lanciato da Emanuel Lo, è stata la volta di Mida e Petit.

A scegliere questo “duello” è stata Lorella Cuccarini che, sicura di poter portare il punto a casa, ha proposto un guanto di sfida su 90 minuti di Salmo. Nel brano è stato previsto l’inserimento delle barre. L’insegnante ha proposto Mida e ha lanciato la sfida a Petit.

A vincere è stato il primo agevolmente. Mida ha ricevuto infatti i complimenti da parte di tutti i giudici di Amici 23, soddisfatti del suo rendimento. Non si può dire però lo stesso di Petit. Il cantante infatti pare non aver brillato come accade di solito. Da parte sua c’è stato un errore durante l’esibizione. Come abbiamo potuto apprendere, infatti, Petit ha sbagliato una piccola parte del testo.

Lo sbaglio ha incupito l’allievo di Amici 23 che è andato un po’ in crisi e per questo molto era molto triste. Maria De Filippi gli ha quindi chiesto spiegazioni e lui si è scusato per gli errori commessi. Ma non solo. Cristiano Malgioglio che ha sempre elogiato Petit, stavolta ha preferito Mida. Il giudica ha affermato di aver compreso poco e nulla di quanto detto nelle barre dal cantante.

Forse anche per questo motivo Petit ci è rimasto male durante la diretta di Amici 23. La serata è ancora lunga e siamo certi che il cantante possa ancora rifarsi e dunque riuscire a portare a casa l’esibizione nel migliore dei modi.