Tutti pazzi per i CuccaLo! Emanuel Lo e Lorella in un sensuale passo a due (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 27 Aprile 2024

Amici 23

Stasera durante la puntata di Amici 23 non è mancato il guanto prof che, come ogni settimana, ha visto gli insegnanti mettersi in gioco. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno infiammato il palco del Serale con un passo a due straordinario, sulle note di I love the way you lie.

L’esibizione di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Cambio di programma questa sera ad Amici 23 a causa della predisposizione delle sfide! Tra la prima e la seconda manche infatti si è tenuto il guanto prof che, di solito, si svolge sempre poco dopo le prime due partite. Stavolta però la puntata è stata strutturata diversamente. A scendere subito in pista per primi come succede ogni settimana Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, reduci dalla vittoria della prima partita.

Carichi più che mai anche stasera l’insegnante di canto e il coreografo hanno portato a casa una performance di altissimo livello. Sulle note di I love the way you lie hanno di fatto infiammato il palco. Da grandi professionisti quali sono Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sono stati molto apprezzati e hanno ricevuto ampi consensi dal pubblico presente in studio, dalla giuria così come dal popolo della rete.

Come ogni performance che si rispetti Emanuel Lo e Lorella Cuccarini hanno dato spettacolo. Non che ci fossero troppi dubbi in fin dei conti. Entrambi si sono detti ampiamente soddisfatti del loro lavoro, preparato per tutta la settimana in maniera dettagliata e certosina.

Così dunque Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno portato a termine la loro esibizione, anche se a vincere la sfida sono stati poi Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano! In ogni caso Lorella ed Emanuel si sono mostrati in tutta la loro bravura e ci saranno sicuramente altre occasioni.